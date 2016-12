Milan: se parte Luiz Adriano, arriva El Ghazi

Non solo El Shaarawy, ma anche Luiz Adriano. Soltanto un addio dell'attaccante brasiliano, può sbloccare il mercato in entrata del Milan. Galatasaray e Al Alhy vogliono la punta, ma i turchi lo hanno chiesto in prestito. Adriano Galliani lo cede solo a titolo definitivo per 10 milioni di euro. Con quei soldi in via Aldo Rossi torneranno alla carica per El Ghazi dell'Ajax. Al momento, gli olandesi non hanno nessuna intenzione di cedere l'esterno.