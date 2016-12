Milan, se parte Bacca idea Zaza: frenata Pavoletti

Nuova idea per l'attacco del Milan : i rossoneri hanno messo sul mercato Bacca e per sostituirlo, racconta Premium Sport, stanno pensando a Simone Zaza . L'attaccante della Nazionale è chiuso alla Juve da Dybala, Higuain e Mandzukic e piace molto anche all'estero, ma ha già detto chiaramente di voler restare in Italia. Per acquistarlo il Milan dovrà sborsare 25 milioni , mentre sono in netto ribasso le quotazioni di Pavoletti .

L'attaccante del Genoa era stato molto vicino ai rossoneri nei primi giorni di mercato, l'affare era quasi concluso e comprendeva anche Suso, ma poi Montella ha bloccato, almeno momentaneamente, la cessione dello spagnolo e il Milan ora guarda con più attenzione verso Zaza. L'attaccante lucano piace anche a Roma e Napoli, ma i rossoneri sarebbero in vantaggio, a patto però di riuscire a cedere Carlos Bacca: Galliani deve vendere il colombiano, rimasto in Italia ufficialmente per recuperare la condizione, per fare cassa e finanziare il mercato. Montella ha fatto sapere che non è funzionale per il suo progetto tecnico-tattico, il diretto interessato vuole giocare la Champions, ma le offerte (a parte quella rifiutata del West Ham) non arrivano. Arsenal e Dortmund hanno fatto niente più che qualche timido sondaggio, il Siviglia non può spendere i 30 milioni richiesti dai rossoneri e il Psg di Emery, suo grande estimatore, ha tutti e quattro gli slot per gli extracomunitari già occupati. Se il Milan riuscirà a vendere Bacca, quindi, l'indicazione di Montella, che spera sempre di riabbracciare Cuadrado in rossonero, è di piombare con decisione su Zaza, che da piccolo era tifoso dei rossoneri e che il club di via Aldo Rossi potrebbe anche prendere in prestito studiando poi con la Juve una formula per il riscatto.