Secondo quanto rivela il Corriere dello Sera, nonostante il Milan sia in lotta per quello che è l'obiettivo stagionale, ovvero la qualificazione in Europa League, la panchina di Vincenzo Montella non è così salda come potrebbe sembrare. Pertanto in caso di addio dell'allenatore campano, la società rossonera starebbe pensando a Maurizio Sarri per la prossima stagione. L'ostacolo al buon esito della trattativa è che per liberarsi dal Napoli, l'ex tecnico dell'Empoli deve pagare la penale di 8 milioni di euro, una cifra che il Milan non vorrebbe accollarsi. Su Sarri ha messo gli occhi anche la Fiorentina, che a giugno dovrebbe sollevare Sousa dall'incarico.