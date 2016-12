Milan, sarà Pavoletti il dopo Bacca

Con la cessione di Bacca, il Milan riuscirà a chiudere per Musacchio e Zielinski. Ma Adriano Galliani ha in mano un colpo in attacco. Come anticipato da Sportmediaset il 26 maggio, si tratta di Pavoletti del Genoa. La valutazione del giocatore è di 18 milioni di euro, ma non è un segreto che Enrico Preziosi vorrebbe nuovamente Suso in rossoblù. Lo spagnolo può rientrare nella trattativa così da abbassare la cifra da investire.