Milan, sarà Mihajlovic il nuovo allenatore

E' Sinisa Mihajlovic il nuovo allenatore del Milan . Il serbo, ospite a cena di Silvio Berlusconi nella villa di Arcore, ha convinto il presidente che ha deciso di affidare a lui la rinascita rossonera. A Villa San Martino erano presenti anche Adriano Galliani, Piersilvio Berlusconi e l'area comunicazione. Per l'ufficialità si dovrà aspettare qualche ora, tempo necessario per avvisare Inzaghi della decisione del club. Lunedì possibile presentazione.

LA SERATA DI ARCORE



00:00 La lunga serata di Mihajlovic è finita attorno alle 23.30. Nel vertice si è parlato anche di mercato e, stando a fonti vicine al tecnico, il serbo avrebbe chiesto José Mauri - già a un passo dal Milan -, Soriano (suo pupillo alla Samp), Mandzukic, che gli piace molto, e la conferma di De Jong davanti alla difesa. Entro le prossime 24 ore il Milan comunicherà la decisione presa a Filippo Inzaghi ringraziandolo per l'impegno e per il lavoro svolto. Quindi sarà il momento della firma del contratto - probabile un biennale - per Mihajlovic e dell'annuncio ufficiale. Forse lunedì prossimo la presentazione



23:43 Sinisa Mihajlovic firmerà un contratto biennale



22:38 A sensazione l'annuncio ufficiale potrebbe slittare a domani proprio per poter avvisare Pippo Inzaghi della decisione del presidente Silvio Berlusconi. Finita la cena, il vertice si avvia verso la conclusione



22:36 Nel corso della cena Silvio Berlusconi, Adriano Galliani e Sinisa Mihajlovic hanno parlato anche di mercato e di tattica. Prima dell'annuncio ufficiale verrà comunicato a Pippo Inzaghi l'esonero



21:30 Menù della cena tutto in onore dell'ospite Mihajlovic e del suo passato: lasagna al pesto (genovese), parmigiana di melanzane (che si può mangiare a Catania) e gelato



21:05 Anche Piersilvio Berlusconi presente al vertice di Arcore



20:51 Ad Arcore sono presenti anche Pippo Sapienza, il responsabile della comunicazione del Milan, e Buzzi. L'annuncio è imminente



20:46 Come riporta MilanNews a Villa San Martino ci sono tutti: Silvio Berlusconi, Adriano Galliani, Sinisa Mihajlovic ma anche il canale ufficiale rossonero e il fotografo. Tutti segnali che si vada verso la fumata bianca



20:38 Sinisa Mihajlovic è arrivato ad Arcore insieme ad Adriano Galliani. Comincia ufficialmente ora il vertice con Silvio Berlusconi