Milan, Saponara all'Empoli ufficiale. E Galliani conferma: "Arriva Suso"

20:45 - L'infortunio di Mattia De Sciglio ha convinto il Milan a spostare il mirino alla ricerca di un terzino sinistro. Diversi i nomi sul taccuino: Pasqual come ipotesi sembra tramontare, a prendere quota è l'ipotesi Guilherme Siqueira dell'Atletico Madrid. Intanto i rossoneri hanno ceduto Saponara all'Empoli: prestito con diritto di riscatto. Trasferimento che apre le porte all'arrivo di Suso. La conferma da Galliani: "Arriva nei prossimi giorni".

Impensabile per la società rossonera continuare la stagione con il solo Armero come alternativa difensiva, ma la volontà di Pippo Inzaghi di portare il capitano della Fiorentina Manuel Pasqual in rossonero molto probabilmente non verrà accontentata. L'esterno viola è in scadenza contrattuale a fine stagione, ma da Firenze sono restii a lasciarlo partire con qualche mese d'anticipo. Per il rinforzo giusto, quindi, si guarda ai campionati esteri e ancora una volta all'Atletico Madrid. Il profilo giusto individuato da Galliani è Guilherme Siqueira, terzino brasiliano 28enne dal passaporto italiano, poco impiegato da Simeone dopo averlo voluto per sostituire Filipe Luis. Il Milan ha pronta un'offerta concreta per l'ingaggio a titolo definitivo, ma molto dipenderà dalla richieste dei Colchoneros per l'ex Benfica.

Più fantasiose le altre piste che portano a due giovani terzini: Raphael Guerreiro, classe 1993 del Lorient e già nel giro della nazionale portoghese, costa circa 5 milioni di euro e in passato ha giocato con Niang al Caen. Oppure Douglas Santos, giocatore di proprietà dell'Udinese classe 1994 ora in prestito all'Atletico Mineiro. Per circa 3 milioni di euro i friulani sarebbero disposti a cederlo. Sullo sfondo, ma più difficili, anche Gabriel Silva e Santon.



SAPONARA-EMPOLI, FATTA. GALLIANI: "ARRIVA SUSO"

La partenza di Saponara, a Empoli in prestito con diritto di riscatto, apre intanto le porte all'arrivo immediato di Suso. A confermare che la trattativa per lo spagnolo è ormai chiusa è lo stesso amministratore delegato rossonero Adriano Galliani: "Per Suso è fatta al 99.99% periodico, arriverà nei prossimi giorni". Più criptico invece su Siqueira: "Se ci sarà l'occasione giusta prenderemo un terzino, altrimenti proseguiremo con i nostri". Parole pronunciate dopo il pomeriggio passato a Milanello assieme al presidente Silvio Berlusconi e ad Arrigo Sacchi: "Arrigo non è mai andato via dal Milan, è con noi da sempre. Ci fa sempre piacere quando arriva. Il presidente gli ha chiesto di nuovo di collaborare? Sono discorsi interni".