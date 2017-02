Dall'Inghilterra parlano di un Milan pronto a scatenarsi sul mercato per la prossima stagione. I nomi per rinforzare l'attacco, con Bacca destinato a partire, sono quelli di Alexis Sanchez, per cui i rossoneri sono pronti ad investire 53 milioni di euro, ma soprattutto Romelu Lukaku, valutato 88 milioni di euro, cifra che non spaventerebbe la futura proprietà cinese.