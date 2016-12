Milan, sacrificio Honda per El Ghazi

Il Milan vuole a tutti i costi Anwar El Ghazi ed è disposto a sacrificare Keisuke Honda pur di arrivare al gioiellino dell'Ajax già in questa finestra di mercato. La mancata cessione in Cina di Luiz Adriano costringe Adriano Galliani a cercare altrove i soldi per fare mercato. Il giapponese, che in una recente intervista non ha nascosto un certo gradimento per la Mls, potrebbe provare l'avventura negli Stati Uniti.

Il Milan, dunque, vuole fortissimamente El Ghazi, ma Galliani deve disfarsi di (almeno) uno degli otto attaccanti in rosa. Sebbene nel 4-4-2 di Mihajlovic nella nuova veste di esterno di centrocampo abbia fornito buone prestazioni, potrebbe essere proprio Honda il grande sacrificato per racimolare un po' di euro (o dollari) per fare mercato.



Quello del giapponese è il profilo ideale per un campionato come la Mls, visto che con il grande seguito che ha in Asia sarebbe un volto da spendere anche a livello commerciale. E gli Usa sono un territorio che stuzzicano non poco l'ex Cska Mosca. Fox Sports ha rivelato che a dicembre Honda ha effettuato uno breve viaggio negli Stati Uniti, nel sud della California, per sondare la possibilità di espandere i suoi interessi commerciali e magari di realizzare un'accademia per giovani talenti. E le sue dichiarazioni in proposito aprono allo scenario di una cessione che probabilmente farebbe tutti contenti. "Sono molto interessato alla MLS, anche come giocatore, ma non so se ci giocherò o no. Direi che la MLS è un campionato di calcio in via di sviluppo. Ci sono un sacco di giocatori famosi che vengono nella MLS".