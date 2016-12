Milan, Robinho: "Voglio rimanere al Santos"

12:59 - E' un momento d'oro per Robinho, grande protagonista in Brasile col Santos e, per questo motivo, tornato a far parte della Seleçao. L'attaccante è in prestito dal Milan, con cui è legato fino al 2016 - ma non ha intenzione di tornare in rossonero: "Sono orgoglioso di aver indossato la maglia del Milan, ma il Santos è la mia casa - dice -. Se sono tornato a esibirmi a certi livelli lo devo a Dio, alla mia famiglia e ai giocatori del Santos".

Il prestito di Robinho scadrà tra qualche mese e l'intenzione del giocatore, sotto contratto col Milan fino al 2016, è quella di rimanere a giocare in Brasile. "Al momento giusto parlerò con Galliani - spiega Robinho, come riportato dalla Gazzetta dello Sport -, ma non ci sarà guerra. Troveremo un accordo, il Milan ha tanti attaccanti di valore". Un problema, però, potrebbe essere rappresentato dall'ingaggio dell'attaccante, che guadagna tre milioni di euro. Troppi per il Santos, che in cambio potrebbe mettere sul piatto un'opzione per il centrocampista Lucas Lima e per il bomber Gabriel.