Milan, riscatto a 18 milioni per Deulofeu

A Casa Milan si attende solo il sì dell'Everton per Gerard Deulofeu. Adriano Galliani è ottimista vista la nuova offerta che ha fatto recapitare in Inghilterra: prestito oneroso a 500mila euro e diritto di riscatto fissato a 18 milioni. La chiusura dell'affare sembra ormai essere vicina e già in giornata ci potrebbe essere la risposta dei Toffees e la fumata bianca. Dopo due settimane di trattative è venuta l'ora del giovane spagnolo.