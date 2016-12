Milan, rinforzi a gennaio: Galliani al lavoro

17:36 - Il centrocampo non sta rendendo come richiesto da Mihajlovic, così il Milan sta pensando ai possibili rinforzi per gennaio. E il nome in cima alla lista è sempre lo stesso: Axel Witsel. Secondo Milan News, a inizio novembre potrebbero essere riallacciati i contatti con lo Zenit per sondare la disponibilità alla cessione a cifre più contenute, considerato anche il mancato rinnovo oltre l'attuale accordo in scadenza nel 2017.

Ci ha sperato fino all'ultimo giorno di mercato Adriano Galliani a regalare Axel Witsel a Sinisa Mihajlovic, ma lo Zenit ha fatto muro dicendo no all'offerta rossonera di 2 milioni subito più 23 per il riscatto obbligatorio a fine stagione. "Ci abbiamo provato fino all'ultimo" il laconico commento dell'ad rossonero. Anche il calciatore espresse la sua grande delusione: "Lo Zenit ha preso la decisione di trattenermi perché non sono riusciti a trovare un sostituto che giocasse nella mia posizione. E' un peccato, perché speravo finalmente di trasferirmi".



A distanza di pochi mesi e con la squadra che non riesce a decollare, in casa Milan sono pronti a ridare l'assalto al centrocampista belga, a cui avevano già strappato il sì in estate. Il lavoro di Galliani e compagnia bella si concentra sul club russo, che a gennaio è intenzionato a dare il via libera al campione belga. Visto che il suo contratto è in scadenza nel 2017, i rossoneri sperano anche in uno sconto, ma devono fare attenzione alla concorrenza: Tottenham, Atletico Madrid e Juventus non hanno mai nascosto un certo interesse per il belga.

In più c'è da monitorare la situazione Boateng, i rossoneri potrebbero ritrovarsi in casa il jolly del centrocampo. Kevin Prince ha tre mesi per convincere Mihajlovic a tesserarlo a gennaio. Per ruolo non proprio l'alternativa a Witsel, ma meglio di niente. In più sul taccuino di Galliani c'è anche Moussa Sissoko. Sondaggio per il centrocampista del Newcastle che ha una valutazione di almeno 15 milioni di euro.

Per la difesa, invece, si avvicina sempre più Andrea Ranocchia. L'ex capitano dell'Inter sarebbe il sostituto di Mexes in orbita Fiorentina.