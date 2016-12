Milan, rebus Honda: rinnovo possibile, ma dipende dal prossimo tecnico

Keisuke Honda sta vivendo una stagione importante con Sinisa Mihajlovic in panchina. Protagonista in rossonero, lo è stato anche con il Giappone, andando in gol nel 5-0 rifilato alla Siria. Ma il suo futuro in rossonero è ancora un'incognita: il suo contratto scade nel 2017 e a giugno vedrà Adriano Galliani. il rinnovo è possibile ma molto dipende da chi sarà il nuovo allenatore, in caso di non conferma in estate di Mihajlovic.