MILAN, QUATTRO NOMI PER IL RUOLO DI TERZINO

Con Abate unico sicuro del posto, gli altri terzini rossoneri sono tutti in dubbio di permanenza: De Sciglio è in scadenza ed è monitorato dalla Juventus, Vangioni attende solo una collocazione, Antonelli non convince Montella e Calabria alterna alti e bassi. Per rinforzare il ruolo i nomi studiati dal Milan sono Widmer e Aleix Vidal per la destra e Barreca del Torino, più probabile di Ricardo Rodriguez per la fascia sinistra. Lo scrive calciomercato.com