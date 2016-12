Milan, prossime tappe: Ibra e Kondogbia

Una settimana d'oro, per definire il trittico di acquisti che valgono metà squadra e mettere in discesa un mercato che avrebbe potuto essere complicato. Chiuso il discorso Jackson Martinez , per cui si prepara un viaggio in Cile per sottoporlo alle visite mediche di rito e fargli firmare il contratto - per lui quadriennale a 4 milioni -, i rossoneri stringeranno nelle prossime ore per Ibra e Kondogbia . Raiola è atteso in Qatar dove incontrerà il numero uno del Psg Al Khelaifi per trattare l'uscita dello svedese. Galliani , invece, è pronto al blitz decisivo a Monaco dove cercherà di strappare il sì per Kondogbia.

Ma andiamo con ordine e partiamo una volta ancora da Jackson Martinez. Con il Porto la questione, come spiegato dal presidente dei Dragoes, è risolta. Il Milan ha alla fine accettato di pagare la clausola rescissoria da 35 milioni e ha trovato l'accordo con il giocatore. Non resta quindi che mettere tutto nero su bianco. All'inizio si pensava a un viaggio portoghese di Galliani proprio oggi. Le ultime notizie parlano invece di un contratto che si formalizzerà per via telematica, senza dunque doversi muovere da Milano. Il viaggio, quindi, porterà il clan rossonero in Cile, dove Jackson sta giocando la Coppa America e dove "timbrerà" il cartellino con visite e firma. Oggi? Domani? Più facile lunedì.



Sempre lunedì sarà un giorno importante sul fronte Ibrahimovic. Il Psg, come anticipato qualche giorno fa, non vuole lasciar partire lo svedese senza incassare un euro. Di qui il tentativo di trovare una via d'uscita morbida. A sciogliere il nodo ci penserà Mino Raiola che proporrà ad Al Khelaifi una contropartita che il Milan avrebbe individuato in Rami. Il giocatore può far comodo ai campioni della Ligue 1 e in Francia ha ancora un discreto mercato. Non si può dire che sia fatta, ma si può essere fiduciosi di essere sulla buona strada anche perché, dalla parte di Ibra, di ostacoli non ce ne sono. Allo svedese il Milan ha offerto un biennale a 8 milioni o un triennale a 7. Resta solo da capire quale delle due opzioni sarà considerata la migliore da Ibra.



Infine Kondogbia. Il Monaco non ha intenzione di scendere sotto i 30 milioni e il Milan, che vuole a tutti i costi il giocatore, sembra dell'idea di accontentarlo. Per questo nelle prossime ore Galliani potrebbe fare un blitz a Montecarlo con il chiaro intento di chiudere l'affare. Il giocatore, cui è stato proposto un quinquennale da 3,5 a stagione, sembra aver scelto i rossoneri. Resta da chiudere con i monegaschi. Subito, entro settimana prossima. I giochi sono fatti.