Milan: prima parte di visite per Caceres, ora altri test

Dopo cinque ore e dieci minuti Martin Caceres ha lasciato la clinica La Madonnina di Milano, dove ha sostenuto la prima parte delle visite mediche previste dal Milan per valutare il suo stato di salute. L'uruguaiano è arrivato alle 8.12 in clinica e dopo le 13 ha lasciato l'istituto. Si tratta solamente del primo step di una giornata lunghissima. Nel pomeriggio il difensore verrà sottoposto ad una visita specialistica , per valutare l'integrità del tendine d'Achille lesionato esattamente il 3 febbraio scorso, durante Juventus-Genoa. Dopo questa visita, Caceres si recherà nel tardo pomeriggio a Milanello : qui ci sarà la terza ed ultima parte delle "prove" che dovrà sostenere, ovvero i test atletici che daranno l'ultima risposta decisiva al Milan. I rossoneri, infatti, oltre a constatare l'integrità fisica del giocatore, vogliono essere sicuri che possa essere a disposizione di Montella in tempi brevi. All'uscita dalla clinica nessuna dichiarazione da parte del giocatore, che ha risposto con un cenno d'assenso alla domanda dei giornalisti che gli chiedevano se stesse bene,

In casa rossonera l'idea dello svincolato Caceres è arrivata dopo l'ennesimo infortunio in difesa, quello di Luca Antonelli, arrivato dopo i forfait di De Sciglio e Calabria. A questo punto infatti Montella può contare sul solo Vangioni per il versante sinistro di difesa. L'uruguaiano è arrivato ieri sera a Milano proveniente da Londra e ha cenato con l'ad Adriano Galliani per discutere degli eventuali termini del contratto. Oggi il giorno verità e solo una lunga serie di esami stabilirà se il giocatore è abile e arruolabile in tempi brevissimi dal tecnico rossonero. Solo una quindicina di giorni fa Caceres aveva raggiunto un accordo con il Trabzonspor per un contratto di due anni e mezzo poi tutto saltò proprio dopo le visite mediche proprio per i problemi fisici non risolti. Il Milan spera di trovare un giocatore integro.