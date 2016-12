Milan presto a Parigi per Zlatan Ibrahimovic

Destinazione Parigi . Dopo aver fatto tappa nel Principato per sondare il terreno con il Monaco per Kondogbia , Adriano Galliani prepara per i prosismi giorni un viaggio verso Parigi dove, questa volta, conta di tornare con Zlatan Ibrahimovic . La svolta è datata ieri sera quando, alla presenza di Mino Raiola - in visita a casa Milan -, l'ad rossonero ha parlato telefonicamente con lo svedese incassando la disponibilità a tornare sotto il Duomo.

Un primo, fondamentale passo che anticipa il prossimo, più difficile ma non impossibile. Il punto è questo: con in mano il sì di Ibra, Adriano Galliani si presenterà da Al-Khelaifi per verificare se vi sia o meno la disponibilità del Psg a trattare il giocatore. Zlatan ha ancora un anno di contratto con i parigini che, solo tre anni fa, lo hanno prelevato proprio dal Milan per una cifra vicina ai 20 milioni. Il prezzo del cartellino, visto così, non dovrebbe essere un grosso problema - sempre che il Psg lo venda, ben inteso - e non sarà un problema nemmeno l'ingaggio dato che, proprio nel contatto di ieri sera, pare che Ibra abbia dato la sua disponibilità ad accontentarsi di 7,5 milioni l'anno (contro i 12 che guadagna ora, ndr) in cambio di un contratto più lungo, diciamo di tre anni.



Quel che è certo è che il Milan ha individuato il suo primo, grande colpo di mercato e che il ritorno di Ibra, fino all'altro ieri al limite dell'utopia, è oggi un sogno possibile. Resta da capire la tempistica: Galliani, che ha nel frattempo aperto un contatto con il Porto per Jackson Martinez (prezzo 30-35 milioni), ha fretta di chiudere. Una settimana? Due? Certamente non molto di più perché l'obiettivo del presidente è garantire al più presto possibile i rinforzi necessari a Sinisa Mihajlovic.



Tra questi c'è sicuramente Kondogbia, altro giocatore che piace moltissimo ai rossoneri e che resta in cima agli obiettivi di mercato per il centrocampo. La trattativa con il Monaco, che vuole una trentina di milioni, non sarà però affatto facile. Sul giocatore c'è mezza Europa, Inter compresa. Serve, insomma, tutta la capacità persuasiva di Galliani per strapparlo alla concorrenza.