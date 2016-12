Milan, per Kane ci vogliono almeno 88 milioni di euro

C'è il sogno Harry Kane per il nuovo Milan targato Cina. L'attaccante inglese è finito nel mirino rossonero per il rilancio del club e la voce deve essere arrivata anche Oltremanica. Il Tottenham, avrebbe fissato il prezzo base: 75 milioni di sterline, che al cambio farebbero 88 milioni di euro e spiccioli. Come spiega il Daily Mirror, la cifra, in realtà, è quella rifiutata in estate dall'Everton per Romelu Lukaku, considerato dello stesso valore di Kane.