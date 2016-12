Milan, per Bacca niente Psg: "Non c'è spazio per lui"

Dopo aver rifiutato West Ham e Barcellona , Carlos Bacca rischia di non finire nemmeno il Psg , sua destinazione gradita. Questo stando alle dichiarazioni di Unai Emery , suo tecnico ai tempi del Siviglia , che a L'Equipe ha parlato del futuro del colombiano del Milan : "Bacca è extracomunitario”. I transalpini, infatti, in rosa hanno già Maxwell, Thiago Silva, David Luiz e Lucas e deve esserne ceduto uno. Adesso sul suo futuro potrebbe esserci il Napoli.

Bacca non è partito per la tournée americana. Una sua cessione potrebbe sbloccare il mercato del Milan, che attende la liquidità necessaria per chiudere due parametri zero (Arbeloa e Caceres) e acquistare Zielinski (Udinese) e uno tra Zaza (Juventus) e Pavoletti (Genoa). Senza dimenticare le due richieste di prestito per Kovacic (Real Madrid) e Cuadrado (Chelsea).