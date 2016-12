Milan: Pazzini resta, Niang via in prestito a gennaio

17:03 - Il Milan ha scelto: Pazzini resta, Niang parte. In vista del mercato di gennaio, i rossoneri stanno pianificando lo sfoltimento della rosa e le operazioni in uscita soprattutto per quanto riguarda l'attacco. Galliani & Co. hanno deciso di cedere in prestito la punta francese nella sessione invernale e di continuare invece a puntare sul "Pazzo", che Inzaghi considera ancora una pedina fondamentale.

Visto lo scarso utilizzo di inizio stagione, da tempo Niang aveva le valigie pronte. L'attaccante francese non sembra aver convinto Pippo e sulle sue tracce ci sono soprattutto la Sampdoria e il Genoa. In alternativa, per Niang un'altra destinazione potrebbe essere il Bologna in Serie B. Discorso diverso invece per Pazzini. Dopo le polemiche innescate dalla moglie, il suo futuro in rossonero sembrava segnato. Inzaghi invece ha fatto sapere ai dirigenti che per lui il "Pazzo" rimane una pedina fondamentale della rosa e presto potrebbe utilizzarlo con maggiore continuità per lanciare un segnale al giocatore.