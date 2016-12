Milan, Pasalic è ufficiale

È arrivata la firma di Mario Pasalic col Milan . Il centrocampista croato, che arriva dal Chelsea con la formula del prestito secco con diritto di prelazione per i rossoneri, ha fatto tappa a Casa Milan per il nero su bianco. In mattinata il giocatore ha sostenuto l'ultima parte delle visite mediche, iniziate venerdì. In particolare è andata bene la visita specialistica alla schiena, che lo aveva costretto a un lungo stop nella scorsa stagione.

Il dubbio più grosso riguardo Pasalic erano le condizioni della sua schiena. Il centrocampista, reduce da una stagione al Monaco, è infatti fermo da metà febbraio per un'ernia discale. Dopo la prima giornata di controlli, è arrivato anche il via libera da parte del professor Fornari. IL COMUNICATO DEL MILAN Dalla tua Croazia al Milan. Un passaggio che la nostra Storia ben conosce. Benvenuto Mario Pasalic. Con te affronteremo la prossima stagione ancora più giovani e ancora più qualitativi. Il tuo contratto con il Milan ha la durata di un anno: sarà una stagione intensa e importante, per te e per tutti noi.

PASALIC: "SONO UN NUMERO 8"Prime parole da nuovo giocatore rossonero per Mario Pasalic ai microfoni di Milan TV. "Mi sento benissimo, è un'emozione grandissima. Sono molto felice e orgoglioso di entrare a far parte di questo club, uno dei più grandi del mondo. Boban è croato come me e so tutto della sua carriera al Milan. Anche Shevchenko mi ha colpito perché mio fratello è milanista e un suo grande fan. Lui è felice e orgoglioso di me. So che questo vuol dire tanto per lui. Ruolo? Sono un classico numero 8, è questa la mia posizione in campo, ma mi piace giocare in tutte le posizioni del centrocampo, per me non ci sono problemi. Gioco dove il mister ritiene più opportuno".