Milan, Pasalic a un passo: arriva in prestito

Mario Pasalic è vicinissimo al Milan. I rossoneri hanno definito infatti l'operazione con il Chelsea per il 21enne croato. Il centrocampista, nell'ultima stagione in prestito al Monaco arriva in rossonero con la formula del prestito secco. Le parti non hanno fissato alcun diritto di riscatto. Nel frattempo la cordata cinese ha ribadito l'intenzione di non cedere alle avances di Antonio Conte per Romagnoli.