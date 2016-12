Milan: parte Luiz Adriano, ora uno tra Fellaini e Witsel

Ormai è deciso: con i soldi della cessione di Luiz Adriano in Cina , il Milan comprerà un centrocampista di esperienza internazionale. Due i nomi di Adriano Galliani : Witsel dello Zenit e Fellaini del Manchester United . Il primo è stato corteggiato per tutta l'estate e vale 30 milioni di euro. Il secondo, invece, può lasciare la Premier League per 20 milioni, ma intorno a lui potrebbe scatenarsi un'asta.

Nell'ultima sessione estiva del mercato, i rossoneri hanno seguito il belga dello Zenit. Il costo potrebbe anche abbassarsi a 25 milioni, ma non meno. Il giocatore in agosto si sarebbe trasferito al Milan, ma ora c'è da capire la sua volontà. Con la maglia dello Zenit, tra un mese, avrà la possibilità di continuare la sua avventura in Champions.



Fellaini, invece, è il nome nuovo per questo mercato. Galliani aveva sondato il terreno con il Manchester United per un prestito, ma il club inglese non ci sta e cederà il belga soltanto a titolo definitivo e si parte da 20 milioni. Fellaini è un giocatore che piace anche ad altri club europei e qui il rischio è scatenare un'asta. E questo non gioverebbe alle casse del Milan. C'è già l'accordo col centrocampista, manca l'ok di Silvio Berlusconi.