Milan, parte il mercato: Bertolacci ad un passo

Una stagione esaltante per il mediano romano cresciuro nelle giovanili giallorosse, 33 presenze tra Campionato e Coppa Italia, con sette assist e sei reti, tutte belle e importanti, come quella segnata proprio a San Siro contro il Milan lo scorso 29 aprile.

Galliani, convinto dalle prestazioni del ragazzo, ha definito l'intesa con il presidente dei liguri Enrico Preziosi, il costo per la metà del centrocampista è di circa 6 milioni di euro. Ma Bertolacci è attualmente in comproprietà con la Roma, ed è con Sabatini che l'ad rossonero dovrà parlare per rilevare l'intero cartellino del giocatore e mettere il primo tassello in un centrocampo che mai come questa estate avrà bisogno di rinforzi e qualità. Partiranno sicuramente De Jong, Muntari ed Essien, mentre si resta alla finestra in attesa di eventuali offerte per gli altri componenti della mediana. Con la Roma Galliani ha in ballo diverse operazioni, a partire dal riscatto di Mattia Destro. E occhio a Diego Lopez: i giallorossi hanno già chiesto informazioni sul portiere spagnolo, individuato come possibile erede di Morgan De Sanctis. Resta da capire se il Milan sarà disposto a sacrificare l'estremo difensore per arrivare a Bertolacci. Al momento si tratta solo di un'ipotesi.