Milan, ottimismo per il prestito di Deulofeu: oggi giornata decisiva

Si fa già oggi? Possibile, non certo. Ma in giornata il Milan aspetta la risposta dall'Everton per Deulofeu. Per questo, lo si può dire con certezza, sono ore calde e non manca la giusta dose di ottimismo per l'arrivo a Milano dell'esterno spagnolo, unico obiettivo per il mercato di gennaio dei rossoneri. Il giocatore ha dato il suo assenso, il club inglese pure, si discute sulla formula del prestito secco per aggirare la clausola Barcellona.