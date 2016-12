Milan, Osvaldo sale, ma gli inglesi frenano

19:14 - L'addio di Niang ha liberato un posto nell'attacco del Milan così Inzaghi ha chiesto una prima punta e Galliani sta cercando di accontentarlo. Il sogno resta sempre Destro, ma la Roma non fa sconti e quindi si cercano bomber low cost. Osvaldo è sempre nel mirino (si attendono alla finestra gli sviluppi dopo la sua rottura definitiva con l'Inter), mentre spunta la )pallida) ipotesi di un ritorno in rossonero di Borriello.

Pippo Inzaghi sembra intenzionato a puntare seriamente sul 4-2-3-1 per far convivere Menez e Pazzini. Certo che, però, serve un'altra prima punta di ruolo. Da qui la necessità di intervenire sul mercato, ma con un occhio di riguardo alle finanze. L'occasione perfetta è rappresentata da Osvaldo. L'attaccante direbbe sì di corsa (secondo il nostro Paolo Bargiggia sarà rossonero al 60%), ma c'è da battere la concorrenza della Juventus (25%). Cinque percento di possibilità che possa rimanere in nerazzurro, mentre Torino e Cagliari si dividono il restante 10%.

E' bene precisare che Osvaldo è di proprietà del Southampton e a tale proposito il manager del club inglese, Ronald Koeman, ha detto: "Io non so quale sia la posizione di Osvaldo con l'Inter. Per noi Osvaldo è in prestito e lì rimane fino al termine della stagione, poi vedremo come muoverci".

Romantica la pista che porta a Borriello, ma con poche chance di realizzazione. Il centravanti è con le valigie in mano a Roma e sta cercando una sistemazione dopo che non si è accordato economicante con il Genoa. Dal terzo ritorno sfumato con il Grifone, ecco la possibilità di vestire per la quinta volta la maglia del Milan. Con i giallorossi si può trovare l'accordo sulla base del prestito, mentre pesa lo stipendio del giocatore.