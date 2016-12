Milan, obiettivo Mammana per giugno

Il Milan è già al lavoro per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione. Secondo l'edizione odierna di 'Tuttosport', il primo obiettivo del mercato estivo di Galliani è Emanuel Mammana, difensore centrale del River Plate , classe 1996, che sembrava vicinissimo a vestire la maglia della Fiorentina da subito. Il club rossonero punta su di lui per formare la coppia centrale del futuro con Romagnoli. Il club argentino lo valuta 10 milioni.

Mammana è stato al centro di un 'caso' tra la Fiorentina e il River Plate, fatto di accuse e dure repliche a suon di comunicati. Dopo il fallimento della trattativa con il club viola, a farsi sotto per il centrale è stato il Napoli, con il ds Giuntoli che avrebbe iniziato a intavolare la trattativa in vista della prossima sessione di mercato. Quando partirà anche un'offensiva vera e propria del Milan, che vede in Mammana il partner ideale per far coppia con Romagnoli al centro della difesa del futuro.