Milan, nuovo look a centrocampo: Badelj e Isco. Bacca verso l'addio

Qualcosa si muove in chiave mercato anche in casa Milan , alla ricerca di qualità per regalare un centrocampo tecnico a Montella . Per la regia c'è Badelj della Fiorentina con cui Galliani ha già un'intesa, ma resta da limare la distanza con la richiesta dei viola di circa 5 milioni. Il nome forte però è quello di Isco del Real Madrid, per il quale i rossoneri proveranno un prestito con obbligo di riscatto. Bacca, invece, è più vicino al West Ham.

Il cambio di proprietà ha smosso le acque stagnanti dell'estate rossonera, pur senza la moneta fresca in attesa del closing. La dirigenza però ora può muoversi su più fronti per cercare di allestire una rosa competitiva per il ritorno in Europa e assecondare Montella che del centrocampo tecnico ha fatto un caposaldo del proprio gioco. Serve un metronomo e l'Aeroplanino ha indicato in Badelj della Fiorentina, che conosce bene, l'uomo giusto su cui puntare. Il giocatore ha già dato l'ok, ma manca l'accordo con la Fiorentina che chiede 15 milioni a fronte dei 10 messi sul piatto da Galliani.



Il croato però non è l'unica pedina su cui i rossoneri stanno puntando. In attesa di capire il futuro di Bacca, sempre più vicino al West Ham dopo l'innalzamento dell'offerta degli Hammers a 5 milioni all'anno di contratto, dalla Spagna parlano di un'offerta per Isco, giocatore spesso accostato ai rossoneri. Lì le cifre dell'affare aumentano, ma la strategia del Milan parla di un prestito con obbligo di riscatto vista la mancanza di liquidità attuale in attesa degli sviluppi societari.