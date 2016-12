Milan, no dei cinesi a Bentancur: Paredes prima scelta a centrocampo

Dopo Sosa, il Milan di Montella cerca un altro colpo. L'affare con il Boca per Bantancur era praticamente chiuso, ma la nuova proprietà cinese ha bloccato tutto e al momento Paredes e Kovacic sono i nome più caldi, mentre Joao Moutinho , offerto ai rossoneri dal procuratore Jorge Mendes, non convince. Intanto in Brasile si parla con insistenza di un interesse del Milan per Rodrigo Caio , difensore classe 1993 con passaporto italiano.

Il rinforzo ideale per il centrocampo era stato identificato proprio in Bentancur, talento del Boca classe 1997, per cui la società di via Aldo Rossi aveva offerto agli argentini 14 milioni più il 20% della futura rivendita. Ma dal Boca hanno replicato chiedendo 14 più 5 di bonus e anche il 20% dell'eventuale futura rivendita. Investimento troppo pesante per la nuova proprietà cinese, che ha quindi posto il veto e ordinato a Galliani di far saltare la trattativa.

Dopo l'arrivo del Principito Sosa, acquisto condiviso da tutte le parti, dei 15 milioni di euro messi a disposizione dei cinesi, ne rimangono circa la metà, motivo per cui è evidente che i rossoneri sono alla ricerca di un profilo di qualità ma soprattutto a basso costo: i nomi più caldi in questo momento sono quelli di Kovacic e di Leandro Paredes. Per l'argentino classe 1994 della Roma i rossoneri, dopo la prima offerta giudicata troppo bassa dai giallorossi, faranno un nuovo tentativo nei prossimi giorni: prestito oneroso con diritto di riscatto, non obbligo. Condizioni che difficilmente la Roma accetterà dopo aver rifiutato diverse offerte importanti. In salita anche la strada che porta a Mateo Kovacic, croato classe 1994 già protagonista a Milano con la maglia dell'Inter. In attesa di sapere se il mercato del Real Madrid verrà bloccato fino al 2017, in via Aldo Rossi seguono con attenzione l’evoluzione del mercato in uscita delle Merengues: Galliani conta di chiedere un prestito pluriennale, magari tentando una soluzione come quella realizzata dalla Juve per Morata, eventualmente inserendo anche la recompra. Una strada difficile, ma che economicamente sembra la più percorribile, anche perchè in casa Milan non sembrano affatto affascinati dall'ipotesi Joao Moutinho, offerto ai rossoneri dal suo procuratore Jorge Mendez. Il 29enne portoghese, ex centrocampista del Porto, è legato al Monaco fino al 2018 ed è in uscita dal Principato: per i rossoneri sarebbe una soluzione low cost, ma al momento il suo profilo non scalda lo staff rossonero.

Infine il capitolo difesa, perchè dal Brasile i media continuano a insistere su un interessamento del Milan per Rodrigo Caio, difensore centrale classe 1993 del Santos dal passaporto italiano. La sua valutazione, però, è molto importante, circa 10 milioni di euro, e in questo momento il club rossonero non ha la forza economica per sbilanciarsi su più di un obiettivo.