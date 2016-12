Milan, no al West Ham per Bacca

Dopo il no al Chelsea per Romagnoli , il Milan si ripete con un'altra inglese. Il West Ham si è rifatto sotto per Bacca , così come era successo qualche settimana fa, quando gli Hammers avevano presentato un'offerta da 30 milioni di euro. Ma stavolta dai rossoneri hanno subito rifiutato la proposta inglese: Vincenzo Montella non ha più nessuna intenzione di privarsi dell'attaccante colombiano, autore di una tripletta col Torino.

Una prestazione che ha convinto tutti in via Aldo Rossi di non venderlo. Bacca ha anche dimostrato attaccamento alla maglia, cosa non da poco. Ma su di lui c'è anche il Napoli, come ha confermato il suo agente, Sergio Barila, ai microfoni di Radio Crc: "Carlos sta bene. Segnare per un attaccante è fondamentale ed è stato importante perché quei gol danno fiducia. La tripletta è servita non solo a Carlos, ma a tutta la squadra che ha preso considerazione nei propri mezzi. Il mercato? Posso dire che c'è stato l'interesse del Napoli e di altri club per Bacca. Ci sono stati contatti, ma nulla di concreto perché Carlos è rimasto al Milan con grande felicità e lo ha dimostrato sin dalla prima giornata di campionato. Lui giocherà sempre con lo stesso impegno che sia un'amichevole o una gara ufficiale. Non ho seguito l'inizio di stagione del Napoli per cui non mi esprimo, ma il cambio sulla panchina rossonera è stato assorbito bene dal Milan e Carlos si trova a suo agio con il nuovo modulo".