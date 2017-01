Milan, Niang ha detto sì al Watford: Galliani aspetta Ocampos

Niang in Inghilterra. E' fatta, col sì del giocatore arrivato alle 19,20. Per quanto riguarda il Milan, l'accordo con il Watford per il trasferimento in prestito con diritto di riscatto è definito: 1 milione ora, con diritto di riscatto che diventa obbligo dopo un certo numero di presenze. La cifra finale si aggira sui 15 milioni a giugno. Si attendono ora le ratifiche ufficiali, ma Niang ha accettato la Premier. Giovedì visite mediche.