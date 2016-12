Milan: Montolivo, Antonelli e Calabria rinnovano fino al 2019

In attesa di chiarimenti sul futuro societario e sulla guida tecnica per la prossima stagione, in casa Milan è tempo di rinnovi . Nel dettaglio il club rossonero ha infatti comunicato ufficialmente sul proprio sito internet di aver raggiunto un'intesa triennale con il capitano Riccardo Montolivo , e due esterni Luca Antonelli e Davide Calabria . Tutti e tre resteranno dunque in rossonero fino al 2019.

Senza ancora una direzione precisa e dopo l'amara finale di Coppa Italia che ha sancito l'addio ai sogni europei per il terzo anno di fila, il Milan riparte da tre punti saldi per iniziare a dare certezze alla squadra. Il rinnovo di Montolivo, classe 1985 e capitano di tante battaglie, è il primo segnale. Una conferma rivolta soprattutto allo spogliatoio, all'interno del quale i senatori dovranno svolgere un ruolo fondamentale per rilanciare il progetto rossonero.



Quanto a Calabria e Antonelli, invece, l'obiettivo di Galliani era quello di puntellare le corsie esterne per i prossimi tre anni in attesa di rinforzi. Una promozione per i due laterali che potranno continuare a indossare la maglia del Milan fino al 2019.