Milan, Montella vuole tenere De Sciglio

Adriano Galliani e Vincenzo Montella hanno parlato anche di mercato e dei possibili obiettivi del Milan per la prossima stagione. Non si farà nulla fino all'eventuale firma del preliminare (entro il 10-15 luglio), poi si potrà pensare a Kovacic (in prestito dal Real ) e Paredes per il centrocampo. Pjaca resta il sogno e per l'attacco ci sono Pavoletti e Vazquez . Inoltre, Montella vuole trattenere De Sciglio a tutti i costi.

Il terzino arriva da un ottimo europeo e il neo tecnico rossonero non ha nessuna intenzione di privarsene. Nelle scorse settimane si era parlato dell'interesse della Juventus, ma in via Aldo Rossi non sono mai arrivate offerte concrete. Prima della rassegna continentale in Francia la valutazione di De Sciglio era di 10 milioni di euro, ora si parla di 16-18. Dalla Spagna si era addirittura parlato di un interesse del Barcellona, ma Montella ha chiesto a Galliani di resistere agli assalti delle pretendenti.



Capitolo centrocampo. E' questo il reparto che l'allenatore del Milan vuole rinforzare. Serve un giocatore duttile in mediana e Paredes è il profilo che si avvicina di più a queste caratteristiche (un po' più difficile Badelj della Fiorentina). Rientrato a Roma, dopo il prestito all'Empoli, ora si potrebbe aprire una trattativa tra i due club come era successo nella scorsa stagione per Bertolacci e Romagnoli. L'altro nome è quello di Kovacic: l'ex nerazzurro arriverebbe a Milanello in prestito. In lizza anche Zielinski e Fernando. Per la trequarti il sogno è Pjaca e attenzione a Vazquez (ma non alle cifre chieste da Maurizio Zamparini) e Pavoletti per l'attacco. In difesa nelle ultime ore, invece, è spuntato il nome di Musacchio del Villarreal.