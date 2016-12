Milan, Montella insiste per Cuadrado e Borja Valero

Bacca non parte e il Milan ha il mercato bloccato. Ma gli obiettivi sono chiari: Vincenzo Montella ha chiesto Cuadrado e Borja Valero. Il Chelsea ha aperto al prestito per il colombiano, che vuole tornare in Italia, ma i Blues pretendono l'obbligo di riscatto fissato a 30 milioni di euro. Invece, trattare lo spagnolo non è facile: la Fiorentina per ora non vuole cederlo e non ha intenzione di fare dei favori al suo vecchio tecnico Montella.