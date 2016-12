Milan, Montella: "Galliani sa cosa serve per rinforzarci"

Intanto il primo acquisto è stato fatto, Gustavo Gomez, difensore paraguaiano: "Lo conosco, ha grande personalità e in prospettiva può diventare importante". Il rebus resta in attacco: "Bacca è molto forte, garantisce gol, ma dipende dalle intenzioni del ragazzo e dalla disponibilità economica. Mi auguro che possa esplodere Niang, ha tanta potenzialità ma non basta solo lui per portare il Milan ad alti livelli". Qualcosa il tecnico si aspetta dal mercato, ancora di più con i nuovi investitori: "Vedremo cosa vorranno fare. Galliani sa cosa serve a questo Milan per rinforzarlo, siamo in sintonia e abbiamo le idee chiare. Faremo il possibile per migliorare la squadra e tornare in Europa. Intanto ringraziamo Berlusconi per quanto ha fatto per il Milan".



Infine un bilancio sulla tournée americana: "C'è sempre da migliorare, ma col Chelsea abbiamo fatto una buona partita. Il bilancio è positivo, ho conosciuto meglio la squadra e viceversa, sono molto soddisfatto".