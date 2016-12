Milan, missione a Londra per Fabregas

Il primo rinforzo del Milan targato Cina potrebbe essere Cesc Fabregas . L'infortunio di Montolivo ha accelerato le operazioni e il futuro ds rossonero Massimiliano Mirabelli è volato in missione a Londra. L'obiettivo è quello di strapparlo al Chelsea già a gennaio per rinforzare il centrocampo di Montella. Ci sono segnali positivi perché ci sarebbe già il gradimento dello spagnolo al trasferimento.

Antonio Conte gli concede poco spazio e l'ex Barcellona e Arsenal vuole trovare un posto da titolare. Al Milan porte spalancate, ma c'è da trovare un accordo sull'ingaggio. Troppi i 6 milioni di euro annui, anche con le nuove risorse economiche dei cinesi. Già quest'estate, negli ultimi giorni di mercato, Adriano Galliani aveva fatto un tentativo per portarlo a San Siro. Operazione troppo complicata per essere chiusa in poche ore e non se ne fece nulla. Ora la coppia Fassone-Mirabelli vuole riprovarci, come scrive il Corriere dello Sport.



Attenzione, però, anche a Badelj che tramite il suo agente sta cercando di forzare l'addio alla Fiorentina per raggiungere Montella. Una pista calda, mentre trova poche conferme l'interessamento a Hernanes.