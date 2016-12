Milan-Mihajlovic, ora c'è anche la risoluzione del contratto

Essersi liberato anche contrattualmente da Mihajlovic, permetterà al Milan di non avere più allenatori sotto contratto dal 1° luglio visto che Seedorf e Inzaghi, ancora legati alla società, andranno in scadenza naturale a fine giugno. Da adesso in avanti, insomma, Sinisa potrà concentrarsi sul plasmare il suo nuovo Toro. E il nome nuovo di queste ore è quello di Manolo Gabbiadini. L'attaccante ha avuto pochissimo spazio al Napoli per colpa di un Higuain stratosferico e di un Sarri che lo ha utilizzato con il contagocce. E adesso, con l'arrivo di Lapadula, le sue presenze potrebbero diminure ulteriormente... Sta di fatto che "Gabbia" ha più volte manifestato il suo desiderio di cambiare aria. Per questo quella di Torino potrebbe essere la piazza giusta per rilanciarsi anche perché Mihajlovic ne aveva fatto uno dei pilastri della sua Samp. A Miha piacerebbe anche Kucka, un altro giocatore che ha allenato fino a poche settimane fa al Milan dove lo ha voluto fortemente. Di sicuro farà di tutto perché Cairo non venda Maksimovic, ritenuto un elemento fondamentale per la costruzione della squadra.