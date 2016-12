23 dicembre 2015 Milan, mercato transitorio: Zapata verso il Genoa I rossoneri tentano Perotti, ma prima la società deve piazzare i giocatori in esubero

La vittoria di Frosinone ha consegnato a Mihajlovic e al Milan un Natale più sereno, ma in società si sta pensando a come rinforzare la rosa nel mercato invernale. Diversi i giocatori in uscita oltre a Suso, mentre per quanto riguarda quelli in entrata il discorso è più complicato. L'asse col Genoa è sempre molto caldo e per un Zapata che può vestirsi di rossoblù c'è un Perotti che Galliani vorrebbe portare a Milanello.

Diverse le situazioni intricate che potrebbero sbloccare quello che al momento per il Milan sembrerebbe un mercato di transizione, cioè senza aspettative altisonanti. Molto dipenderà dalle uscite sul solito ritornello "arriva qualcuno solo se cederemo qualcun'altro". Chiuso il passaggio di Suso al Genoa, l'asse con Preziosi potrebbe rivelarsi ancora una volta bollente. Come lo spagnolo anche Cristian Zapata dovrebbe raggiungere Gasperini, ma non senza che Galliani faccia un tentativo per strappare Diego Perotti al Grifone. Un nome ambito, un giocatore che per caratteristiche permetterebbe a Mihajlovic di cambiare modulo in corso d'opera ma che, probabilmente, non risponde ai reali bisogni rossoneri.



Poi ci sono le questioni Honda, Cerci e Nocerino, nonché Diego Lopez. Il giapponese a Frosinone è tornato ad essere importante per la squadra, ma non ha mai pienamente convinto per le sue qualità. Piace in Premier e non è detto che con un'offerta concreta possa lasciare la Serie A. Cerci, invece, sembra aver esaurito la pazienza di tifosi, presidente e allenatore. Nocerino e José Mauri potrebbero passare al Bologna, mentre sul portiere spagnolo pende un punto interrogativo enorme. Con un'offerta importante potrebbe anche partire, ma sono discorsi ancora da affrontare. Per il momento non sono previsti grandi scossoni all'orizzonte.

CHI PUO' ARRIVAREWitsel (c) Zenit, Banega (c) Siviglia, Soriano (c) Sampdoria, Rabiot (c) Psg, Caceres (d) Juventus, Montoya (d) Inter