3 agosto 2015 Milan, mercato livegalliani "Per Romagnoli offerta sempre valida" Il canale tematico rossonero: "Ottimi rapporti con la Roma"

GALLIANI: "IBRAHIMOVIC? VEDIAMO..."Da Malpensa Adriano Galliani ha parlato di mercato: "Romagnoli? Vediamo, ma noi stiamo anche bene così. Abbiamo 5 difensori centrali tutti e cinque forti. Rodrigo Ely sta facendo molto molto bene, Zapata è partito bene, abbiamo Paletta, abbiamo Zapata e abbiamo Mexes. Siamo assolutamente coperti. Ibrahimovic? Zlatan ha un contratto di un anno ancora con il Psg e al momento non ci sono indicazioni particolari, però vediamo".

"ROMAGNOLI: OFFERTA SEMPRE VALIDA"Anche per il difensore che vuole Mihajlovic, Milan Channel ha voluto chiarire che "i rapporti tra Milan e Roma sono buoni e corretti. Dopo l'offerta di 25 milioni dello scorso 14 luglio, non ci sono stati ulteriori contatti tra i due club. L'offerta del Milan è ancora valida e quindi valuterà la Roma se e quando rimettersi in contatto con il club di via Aldo Rossi per il difensore giallorosso".

"IBRA A OGGI E' DIFFICILISSIMO"Milan Channel ha fatto il punto sul mercato dei rossoneri a partire dalla caccia a Ibrahimovic: "A oggi è difficilissimo. In questo momento, Ibra è un giocatore del Psg e il Milan più che monitorare quotidianamente la situazione non può fare. Eventuali sviluppi, oggi non ipotizzabili, potrebbero esserci solo ad agosto inoltrato".

VERDE NEL MIRINO AL GENOASimone Verdi non resterà al Milan. Il trequartista dovrebbe lasciare Milanello ancora in prestito e in pole ci sarebbe il Genoa.

IBRA INCONTRA AL KHELAIFISi potrebbe conosce già questa settimana il destino di Zlatan Ibrahimovic. L'attaccante del Psg dovrebbe incontrare, come riporta La Gazzetta dello Sport, il numero uno del club Nasser Al-Khelaifi. A lui lo svedese chiederà rassicurazioni sul contratto. In caso contrario è pronto a rompere con i parigini e accasarsi col Milan.

BLANC DA' IL VIA LIBERA PER ZLATANNon solo il summit con Al-Khelaifi, ma anche la notizia secondo la quale c'è il via libera da parte del tecnico del Psg a far partire Ibra (in direzione Milan). Un segnale importante in vista della volata di mercato rossonero.

ROMAGNOLI LEGATO A DZEKOIl destino di Romagnoli al Milan è legato a quello di Dzeko alla Roma. Con l'arrivo dell'attaccante bosniaco del City, la trattativa per il difensore potrebbe decollare. I giallorossi, infatti, avranno così i soldi per pagare il nuovo arrivo.

CERCI, IDEA FIORENTINASecondo quanto riportato da La Nazione, Alessio Cerci potrebbe tornare alla Fiorentina. L'esterno rossonero tornerebbe volentieri a Firenze, anche perché non vorrebbe perdere la maglia azzurra in vista degli Europei del 2016.

SI PENSA ANCHE ALLE CESSIONIAl di là degli obiettivi di mercato, il Milan deve pensare anche a cedere. Gli esuberi sono Agazzi (il secondo sarà Abbiati; il terzo il giovanissimo Donnarumma), Zaccardo (piace in Cina e Australia) e Verdi, che andrà via in prestito, dopo l'esperienze passate al Torino e all'Empoli.

SINISA: "ANCORA UNO O DUE INNESTI"Mihajlovic punta in alto e chiede un altro sforzo sul mercato alla società. "La rosa del Milan è competitiva, abbiamo fatto degli ottimi acquisti. Ne aspettiamo ancora uno o due, ma con i giocatori che pensiamo di poter prendere, la nostra rosa potrà diventare da primi tre posti - ha detto Sinisa a Milan Channel - Sono convinto che faremo una grande stagione".