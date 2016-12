30 agosto 2015 Milan, mercato live: Witsel, ore caldissime. Nuovi contatti con lo Zenit I rossoneri insistono per il belga: proposti 3 milioni per il prestito e 22 per lʼobbligo di riscatto

ANCHE IL TOTTENHAM SU WITSEL Un'insidia in più per il Milan sulla strada per Witsel, è il Tottenham. Secondo i tabloid inglesi, gli Spurs avrebbero messo gli occhi sul centrocampista dello Zenit. Galliani, però, è forte del sì del giocatore.

IL BESIKTAS VIRA SU NOCERINOAntonio Nocerino sta per dire addio al Milan. L'ultima squadra che si è fatta avanti è il Besiktas. Il centrocampista preferirebbe rimanere in Italia, ma nelle prossime ore potrebbe anche accettare un trasferimento in Turchia.

JOSÉ MAURI, L'ATALANTA SORPASSA IL CHIEVO José Mauri tra Chievo Verona e Atalanta, ora i nerazzurri sembrano essere in vantaggio. Il giovane centrocampista sta trattando l'ingaggio con i bergamaschi. Il classe 1996 lascerà il Milan in prestito.

WITSEL PISTA CALDISSIMA: NUOVI CONTATTI Ore caldissime in casa Milan per Witsel. Anche in mattinata nuovi contatti tra i due club, il belga è una possibilità concreta per i rossoneri. Si raffreddano le altre piste (Soriano). Prestito oneroso con obbligo di riscatto a 3 milioni + 22 spalmati in quattro anni la proposta fatta allo Zenit. Si attende la risposta del club russo.

WITSEL, IL MILAN CI PROVA FINO ALL'ULTIMOA poco più di 24 ore dalla fine del mercato, il Milan è al lavoro per provare a piazzare il colpo a centrocampo. L'obiettivo è Witsel dello Zenit San Pietroburgo, a cui il club rossonero ha proposto un prestito oneroso (3 milioni di euro) con obbligo di riscatto fissato a 20-22 milioni di euro. In attesa di raggiungere l'eventuale intesa col club russo, il Milan può contare sulla volontà del giocatore belga, che non vede l'ora di trasferirsi a Milano.

MATRI, LA LAZIO TORNA A FARSI SOTTODopo l'arrivo di Balotelli, al Milan sembra non esserci più spazio per Matri, destinato a lasciare i rossoneri prima della fine del mercato. Come riferito dal Corriere dello Sport, sull'attaccante - che nelle ultime ore sembrava vicinissimo al West Ham - è piombata di nuovo la Lazio.

GALLIANI: "WITSEL GRADISCE IL MILAN, E' DURA. VEDIAMO""Witsel so che gradisce la soluzione Milan ma è difficile arrivarci anche se una trattativa c'è stata. Non voglio dare illusioni ai tifosi. Vediamo, il mercato chiude lunedì alle 23...". Così l'ad del Milan Galliani a Premium Sport prima di Milan-Empoli. "Mexes? Resta al 100%. Ibra? Chiuso, resta a Parigi. Il mercato è sostanzialmente chiuso, siamo in 25. Se dovesse uscire qualcuno...".

AGAZZI E' UFFICIALE AL MIDDLESBROUGHAdesso è ufficiale: Michael Agazzi è un giocatore del Middlesbrough. Il portiere lascia il Milan dopo un solo anno per trasferirsi in Inghilterra e disputare il campionato di Championship.

JOSE' MAURI VUOLE RESTAREJosé Mauri vuole restare. Il giocatore, classe 1996, arrivato al Milan a parametro zero dopo il fallimento del Parma è corteggiato dal Chievo e potrebbe essere ceduto in prestito.

MIHAJLOVIC SOGNA SORIANO E PEROTTIE' stata solo una semplice chiacchierata, ma sta di fatto che Milan e Genoa hanno parlato anche di Perotti. Con l'arrivo di Iturbe dal Genoa, l'esterno argentino potrebbe essere l'ultima idea in via Aldo Rossi. E non è da escludere nemmeno la pista Soriano: il giocatore è sempre in cima alla lista dei desideri del tecnico serbo.

JOSE' MAURI, MEXES E MATRI NON CONVOCATIMihajlovic ha lasciato a riposto José Mauri e Matri, entrambi sul mercato, e Mexes, ieri accostanto alla Fiorentina ma poi tolto dai possibili partenti direttamente dal Milan.

ZACCARDO VERSO IL CARPIPotrebbe esserci il Carpi nel futuro di Zaccardo. Il Milan ha già dato il via libera all'operazione, la decisione spetta al giocatore

MEXES-FIORENTINA, LE ULTIMEIl dg della Fiorentina, Rogg, ha parlato di Mexes: "Non era un giocatore della Fiorentina prima e non lo è ora. Non possiamo parlare di passi avanti o indietro, fa parte delle alternative per la difesa".

JOSE' MAURI PIACE AL CHIEVO Resta incerto il futuro di José Mauri. Il giovane centrocampista rossonero è finito nel mirino del Chievo che ha manifestato grande interesse nei suoi confronti. Nel caso in cui dovesse alla fine arrivare Soriano al Milan, Mauri potrebbe finire a Verona

BUFALA MATRI-WEST HAM Niente di vero, Matri non si trasferirà al West Ham. L'attaccante resta al Milan in cerca di una nuova sistemazione.