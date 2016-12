7 agosto 2015 Milan, mercato live: tentativo per Witsel. "Ibra? In Mls" Lo Zenit pretende 35 milioni. I rossoneri possono arrivare a 30

DAMIANI: "IBRA ANDRA' IN MLS"Oscar Damiani è intervenuto a Premium Sport e ha parlato del futuro di Ibrahimovic al PSG e dell'arrivo di Di Maria: "Ibra finirà la sua stagione l'anno prossimo al Paris Saint Germain e non rinnoverà il contratto e poi finirà la carriera negli Stati Uniti. Di Maria? Pagato troppo".

CONTATTI PER WITSELIn questo weekend, al massimo lunedì, potrebbe esserci un altro contatto telefonico tra il Milan e lo Zenit per Witsel. I russi per il centrocampista belga vogliono 35 milioni di euro. I rossoneri possono arrivare a 30 più 5 di bonus. Lo Zenit non ha fretta di cederlo: il giocatore, però, non vuole rinnovare il contratto in scadenza nel 2017.

AG. PALETTA: "CON ROMAGNOLI, ANDREMO VIA"Il procuratore di Paletta, Martin Guastadisegno, ha parlato del futuro del suo assistito nell'intervista rilasciata a Tuttomercatoweb: "Se arrivasse Romagnoli, abbiamo chiesto di partire. Lui vuole giocare perché la Nazionale è un suo grande obiettivo. Credo che nelle ultime partite abbia giocato bene, adesso c'è il Trofeo TIM e dovrebbe giocare, poi vedremo. Di sicuro non abbiamo fretta, le cose cambiano ora dopo ora e col Milan ci sono altri tre anni di contratto. L'Atalanta? E' una delle squadre che ci hanno chiamato, il direttore è stato gentilissimo e ha espresso una forte volontà di prendere Gabriel: lui naturalmente vorrebbe giocare in una squadra nel livello del Milan, nel caso dovesse partire. Dopo il suo arrivo ha disputato 14 partite su 17, non è certo una riserva. Noi abbiamo tranquillità assoluta, nessuna ansia di scegliere per un verso o per l'altro. Una squadra all'estero? Certo, se chiamasse una squadra estera che disputa le coppe, la proposta sarebbe valutata".

PALETTA, ASSALTO ATALANTAL'Atalanta ha individuato in Paletta il vice Benalouane. Il giocatore può essere acquistato a 2 milioni di euro. I suoi agenti sono in Italia e si può trattare.

GALLIANI: "IBRA? UNA POSSIBILITA' SU UN MILIONE"Il Psg lo ha blindato, i tifosi del Milan sognano comunque e Adriano Galliani sa quanto sarà difficile il ritorno di Ibrahimovic. "C'è una possibilità su un milione che Zlatan arrivi", le parole dell'ad riportate dal Corriere della Sera. Il Milan lavora comunque perché quelle possibilità aumentino. Ma il Psg gli può offrire un triennale con un anno a Parigi, un anno in Qatar e un anno negli Stati Uniti. Se così fosse, si allontanerebbero le possibilità di rivederlo a Milanello.

ROMAGNOLI, SI FA NEL WEEKENDAlessio Romagnoli adesso è davvero a un passo dal Milan. In questo weekend Adriano Galliani incontrerà a Forte dei Marmi, in Versilia, Walter Sabatini, il direttore sportivo della Roma. I due lavoreranno per trovare un'intesa, ma in più occasioni il club di via Aldo Rossi ha ribadito di non voler andare oltre all'offerta di 25 milioni. Al giocatore c'è la proposta di 5 anni per 1,5 milioni a stagione.

IL PSG BLINDA IBRAHIMOVICDoccia gelata sul Milan. Durante la presentazione di Di Maria, Al-Khelaifi è stato chiaro: "Ibrahimovic ha ancora un anno di contratto con noi. E resta con noi". Problemi grandi per il club di via Aldo Rossi. La palla passa allo svedese e Adriano Galliani rimane in attesa.

ZACCARDO, OFFERTA DAL PUNE CITYE' arrivata una prima offerta a Cristian Zaccardo. Il difensore del Milan l'ha ricevuta dal Pune City, che in rosa ha già Belardi, Cirillo e Colomba. Proposta da 250mila dollari al Milan e un contratto di 4 mesi al giocatore. Si attendono novità nella giornata di domani.

ARRIVA DI MARIA E ORA IBRA PUO' PARTIREAngel Di Maria libera Zlatan Ibrahimovic. L'argentino è stato ufficializzato dal club transalpino che si ritrova in attacco, tra esterni e centravanti puri, ben 7 giocatori: Lucas, Ibrahimovic, Cavani, Di Maria, Lavezzi, Rabiot e Pastore. Adesso il Milan è in attesa per lo svedese. La sua voglia di cambiare aria potrebbe aumentare.