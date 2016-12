26 agosto 2015 Milan, mercato live: Soriano, trattativa interrotta Per il centrocampo spunta lʼidea Kasami. Sondato anche Moutinho

SORIANO, INTERROTTA LA TRATTATIVA CON LA SAMPDiscorso chiuso tra il Milan e la Sampdoria per Soriano. I rossoneri non hanno incontrato e non incontreranno i blucerchiati nei prossimi giorni. Se la trattativa dovesse riaprirsi, in ogni caso il giocatore non arriverebbe prima di lunedì

KASAMI IDEA PER IL CENTROCAMPOViste le difficoltà nella trattativa per Soriano, il Milan avrebbe individuato l'alternativa in Pajtim Kasami, centrocampista ex Palermo ora in Grecia all'Olympiacos. Per il calciatore macedone naturalizzato svizzero, anche lui gestito da Mino Raiola, si lavora per il prestito.

PALETTA ALL'ATALANTA, DOMANI VISITE MEDICHEGabriel Paletta ha lasciato Milanello alle 17 e si è recato a Casa Milan dove ha incontrato Adriano Galliani e i dirigenti dell'Atalanta per discutere il suo passaggio alla squadra bergamasca. L'accordo è stato raggiunto, Paletta andrà in prestito al club nerazzurro, domani le visite mediche a Bergamo.

DALLA GERMANIA: IDEA HOJBJERGSecondo quanto riferisce il portale tedesco Kicker, il Milan avrebbe richiesto informazioni su Pierre-Emile Höjbjerg, centrocampista classe 1995 del Bayern Monaco. I tedeschi vogliono cederlo in prestito e su di lui c'è già la Sampdoria.

ILLARRAMENDI TORNA ALLA REAL SOCIEDADE' stata poco più di una suggestione per il Milan. Asier Illarramendi, ex centrocampista del Real Madrid, tornerà alla Real Sociedad per una cifra vicina ai 16 milioni. Il basco è a San Sebastian per firmare e ha dichiarato: "Sono felice di essere tornato".

MOUTINHO L'ALTRA IPOTESIOltre a Illarramendi c'è un altro nome nuovo per il centrocampo. E' quello di Moutinho, regista del Monaco. Serve un giocatorecapace di alzare il livello del reparto e l'ex del Porto è un profilo che piace, ma costa molto. Sullo sfondo c'è anche Song, rientrato al Barcellona dopo il prestito del West Ham.

BALOTELLI, IL REPORT DELL'ALLENAMENTODopo il giorno di riposo concesso da mister Mihajlovic, i Rossoneri sono tornati al lavoro questo pomeriggio al Centro Sportivo di Milanello. La squadra è uscita intorno alle 18.00 sul campo ribassato dove ha iniziato la seduta con una fase di riscaldamento, con corsa ed esercizi per gli arti inferiori e superiori. Presente anche Mario Balotelli per il suo primo allenamento con i compagni. Al termine di questa prima parte, i Rossoneri si sono spostati sul campo rialzato dove hanno svolto un intenso lavoro di tipo atletico. Conclusa la parte fisica è entrato in scena il pallone, la squadra ha quindi svolto diversi giochi di possesso palla in diverse modalità.

BALOTELLI IN GRUPPOSeduta di allenamento iniziata per i rossoneri sul campo ribassato del centro sportivo di Milanello. Corsa e, a seguire, esercizi per gli arti superiori e inferiori. Mario Balotelli parte in gruppo.

BALOTELLI NEGLI SPOGLIATOI"Al suo arrivo a Milanello, Mario Balotelli ha salutato i primi compagni di squadra, fra cui Abate, Nocerino e Donnarumma. Poi è sceso nello spogliatoio con il resto del gruppo", così scrive il sito del Milan alle 18:15.

BALOTELLI E' A MILANELLO Mario Balotelli è arrivato a Milanello per il primo allenamento. Entusiasmo dei tifosi che lo hanno accolto.

BALOTELLI GIOCHERA' ANCORA CON IL 45 Mario Balotelli resta fedele al 45. Per il ritorno in rossonero, l'attaccante ha deciso di non cambiare numero.

BALOTELLI HA LASCIATO CASA MILANMario Balotelli ha lasciato Casa Milan ed è in viaggio verso Milanello, dove alle 18 sosterrà il primo allenamento con la squadra. Si attende solo il comunicato ufficiale della firma.

VERGARA AL LIVORNOIl Milan ha ufficializzato la cessione in prestito al Livorno del difensore colombiano Vergara.

BALOTELLI A CASA MILANDopo le visite mediche, Mario Balotelli è andato a Casa Milan. Da lì l'attaccante andrà a Milanello per l'allenamento delle 18.

BALOTELLI: "HO SEMPRE SPERATO DI TORNARE"Finite le visite mediche per Mario Balotelli, che ha parlato con i giornalisti all'uscita della clinica La Madonnina: "Sono felice di essere tornato, ora non ho molto da dire, mi devo solo allenare. Fisicamente sto abbastanza bene, ho molte motivazioni. Ora devo solo lavorare e non parlare". E sul suo ritorno, ha concluso: "Mi immaginavo di tornare al Milan, l'ho sempre avuto nel cuore e ci speravo. Se è un ritorno a casa? No, io abito a Brescia. Se penso di finire carriera al Milan? Devo allenarmi e fare un buon anno. Al domani ci penseremo".

BALO E' TORNATOTra poche ore Mario Balotelli effettuerà le visite mediche alla clinica La Madonnina. Poi, inizierà la sua seconda avventura in rossonero, un anno dopo il suo arrivo al Liverpool. Il Milan sembra si sia cautelato, in maniera concreta, nei confronti dell'attaccante. Il giocatore si è impegnato a rispettare un codice di comportamento, forse anche per iscritto: se sgarra va fuori. Inoltre, Balotelli potrebbe avere un uomo di fiducia del Milan che lo seguirà quasi 24 ore su 24.

WITSEL, L'INTERMEDIARIO: "LO ZENIT HA ABBASSATO LE PRETESE""Lo Zenit ha abbassato le pretese per Witsel da 35 a 25 milioni di euro, con pagamento dilazionato. Se il Milan chiama...". Lo ha detto Francesco Marseglia, intermediario del centrocampista, a Premium Sport.