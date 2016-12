13 luglio 2015 Milan, mercato live: si pensa a nuova offerta per Romagnoli Altri contatti per Witsel, il Villarreal e il Siviglia ci provano per Suso

BERLUSCONI AI TIFOSI: "PRENDO IBRA? SE VIENE CERTO!"Ibra al Milan? I tifosi rossoneri sognano il ritorno dello svedese e tra questi c'è anche, ovviamente, il presidente Berlusconi. In visita all'Expo, il patron rossonero ha così risposto a un tifoso che chiedeva notizie sull'attaccante del Psg: "Lo prende Ibra?. "Se viene, certo!". Niente di particolarmente diverso, a dire il vero, da quanto già detto nel giorno del raduno della squadra ma pur sempre un indizio che lascia trasparire come l'attenzione del club è sempre alta.

EL SHAARAWY: "FELICE E SERENO"Prime parole di Stephan El Shaarawy dopo le visite mediche per il Monaco. "Devo ancora realizzare perché ho dovuto prendere una decisione in 24 ore e non è stato semplice. Avevo bisogno di provare una nuova esperienza e penso che questa possa essere la scelta giusta", ha detto a Premium Sport.

VILLARREAL E SIVIGLIA SU SUSOLa Spagna chiama, ma Suso per ora non risponde. Sul trequartista del Milan c'è l'interesse di Villarreal e Siviglia, ma per il momento il giocatore è deciso a giocare le proprie carte con Mihajlovic dietro le due punte. Vista l'ampia rosa rossonera e la necessità di scendere a 25 giocatori, però, non sono esclusi degli sviluppi.

SI PENSA A UNA NUOVA OFFERTA PER ROMAGNOLIContinua l'inseguimento ad Alessio Romagnoli. I rossoneri parrebbero intenzionati a presentare una nuova offerta, al rialzo, nel caso in cui la Roma dovesse dimostrarsi disponibile a trattare. Di sicuro non si arriverà ai 30 milioni richiesti dai giallorossi, ma Galliani potrebbe spingersi fino ai 20 più bonus. Il Milan vorrebbe comunque trovare una soluzione in tempi brevi.

ALTRI CONTATTI PER WITSELE' previsto in giornata un nuovo contatto tra il Milan e l'entourage di Axel Witsel. Si getteranno le basi per una nuova proposta da presentare allo Zenit, che resta fermo sui 30 milioni di euro per cedere il belga. Nella trattativa potrebbe anche rientrare Menez, anche se molto dipenderà dalla volontà del giocatore o meno di lasciare San Pietroburgo.

EL SHAARAWY, VISITE E FIRMAE' il giorno di Stephan El Shaarawy al Monaco. Oggi nel Principato sono attese le visite mediche e la firma sul contratto che legherà il giovane attaccante al club per cinque anni a 3 milioni di euro a stagione. Al Milan 3 milioni per il prestito più altri 13 per il riscatto a fine stagione.

BLANC: "IBRA RESTA AL PSG"Non sarà facile per il Milan arrivare a Zlatan Ibrahimovic. Questo, almeno, dando credito alle parole di Laurent Blanc, tecnico del Psg: "Se Ibrahimovic resterà? Non ci sono mai stati dubbi - afferma il tecnico in un'intervista a Le Parisien -. Io non do importanza a tutto quello che si dice. Per noi è molto chiaro, Ibra fa parte della rosa 2015/16".

AGAZZI: MALAGA O TOLOSAPotrebbe finire molto presto l'avventura Agazzi. Il portiere interessa sia al Tolosa sia al Malaga.

CERCI E NOCERINO A RISCHIOCerci e Nocerino, ecco, secondo Tuttosport, i due rossoneri a rischio "taglio" in questo mercato estivo. Se dovessero arrivare proposte allettanti, entrambi partiranno.

ASSALTO A ROMAGNOLI: COSTO 25 MILIONIIl Milan è deciso a portare in rossonero Alessio Romagnoli. Il difensore è una priorità per Mihajlovic. Costo complessivo dell'operazione intorno ai 25milioni di euro.

PER WITSEL 15 MILIONI PIU' MENEZ?Il Milan continua l'assalto a Witsel. In Russia sta circolando questa ipotesi: l'offerta dei rossoneri sarebbe di 15 milioni di euro più Menez per il centrocampista dello Zenit. Per il momento, però, nessuna conferma dall'Italia.

MILAN CHANNEL: EL SHAARAWY, I DETTAGLIStephan El Shaarawy al Monaco in prestito oneroso per 2 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato a 16 in base a un tot di presenze in campo. Questi i dettagli dell'operazione diffusi da Milan Channel.

WITSEL, L'AGENTE: "SERVONO 30-35 MILIONI CASH"Milan-Witsel, più di un indizio. In un'intervista a fantagazzetta.com Riccardo Napolitano, agente del centrocampista belga, ha confermato l'interesse dei rossoneri per il calciatore dello Zenit: "Da tempo stiamo discutendo con il Milan, non è una trattativa semplice ma ci stiamo lavorando". Il Milan offrirebbe 25 milioni più 3 di bonus. "Non bastano - spiega l'agente -, perché lo Zenit ne chiede 30-35 cash". Poi si sbilancia: "Galliani è in grado di rendere possibile l'impossibile: tra lunedì e martedì avremo un contatto telefonico con il Milan". Chiusura sulla Juve: "Sì, Witsel era un obiettivo nel caso in cui avessero venduto Pogba o Vidal, ma visto che rimangono...".

ROMAGNOLI E WITSEL: LE CIFRESubito Romagnoli, abbiamo detto, ma a quanto? Il Milan, stando a quanto ci risulta, non supera quota 22 milioni, cifra peraltro comprensiva di eventuali bonus. La Roma ne chiede 30. Anche per Witsel ci sono cifre piuttosto sicure: lo Zenit chiede 25 milioni più tre di bonus

IL FARAONE PORTA ROMAGNOLI E IBRAIl sacrificio di El Shaarawy o, per dirla in altro modo, i 20 milioni circa che il Milan incasserà dalla sua cessione, portano a Milanello Romagnoli e Ibrahimovic, i giocatori che Mihajlovic vuole - insieme a un centrocampista di qualità - per completare la rosa. Per il difensore della Roma è attesa una ulteriore accelerata nelle prossime ore. La distanza, fin qui, è ampia, dato che il Milan ha messo sul piatto tra i 18 e i 20 milioni - quanto incassa dal Monaco per El Shaarawy - e i giallorossi ne chiedono 30. A 25, però, a questo punto si potrebbe chiudere. Per Zlatan, invece, serve un piccolo sacrificio dato che il Psg ha chiesto 5,5 milioni per la cessione.

EL SHAARAWY AL MONACOTrattativa lampo, trattativa praticamente già ai dettagli. Stephan El Shaarawy è pronto a lasciare il Milan: firmerà a breve con il Monaco. La squadra del Principato, dopo aver ceduto Ferreira Carrasco per 15 milioni all'Atletico Madrid, ha immediatamente investito sul Faraone. Al Milan andranno 18-20 milioni di euro. Mihajlovic ha avvallato la cessione dell'attaccante: El Shaarawy è pronto a firmare e già domenica potrebbe sbarcare a Montecarlo per sostenere le visite mediche.