10 agosto 2015 Milan, mercato live: Romagnoli atteso a Milano Il giovane difensore domani effettuerà le visite mediche

PER AGAZZI UN'OFFERTA INGLESECome riferito da Milan Channel, Micheal Agazzi ha ricevuto un'offerta dall'Inghilttera: il Middlesbrough (seconda divisione inglese) vuole provare a convincere il portiere che però preferirebbe andare in Spagna, accettando le avances del Malaga.



ASCOLI, ENTELLA E CROTONE SU PETAGNAFuturo lontano dal Milan per Andrea Petagna. Dopo le esperienze a Latina e Vicenza l'attaccante interessa ad Ascoli, Entella e Crotone. L'Ascoli è in vantaggio ma aspetta di sapere se sarà ripescata in Serie B



DOMANI L'ARRIVO DI ROMAGNOLIAlessio Romagnoli sarà domani mattina a Milano. Tutto pronto per il difensore rossonero che sosterrà poi le visite mediche di rito.

NIANG, OPERAZIONE RIUSCITAE' perfettamente riuscita l'operazione al piede destro. Lo ha comunicato il Milan con una nota: "Niang è stato sottoposto a intervento chirurgico dal professor Niek Van Dijk, assistito dal medico sociale del Milan dottor Stefano Mazzoni. L'operazione, perfettamente riuscita, è consistita in un'osteosintesi della frattura del quinto osso metatarsale del piede destro. E' previsto un controllo clinico e radiografico tra 6 settimane ove verrà stabilita la ripresa dell'attività sportiva con maggiore esattezza".

ROMAGNOLI ATTESO A MILANODopo aver trovato l'accordo a Forte dei Marmi, Alessio Romagnoli è atteso oggi a Milano. Domani il difensore, classe 1995, effettuerà le visite mediche. Sempre domani sono attese firma e ufficialità.

PALETTA E ALEX IN USCITACon l'arrivo in rossonero di Alessio Romagnoli, Paletta e Alex potrebbero dire addio al Milan. Il primo piace ad Atalanta e Bologna, mentre il brasiliano è nel mirino del Santos e dell'Olympiacos.

ORA SI LAVORA PER IL CENTROCAMPOOrmai definito l'acquisto di Alessio Romagnoli dalla Roma, nei prossimi giorni al Milan si penserà al centrocampo. Il nome forte rimane quello di Witsel, ma lo Zenit chiede 35 milioni. Un'alternativa rimane Soriano della Sampdoria, un altro giocatore allenato da Sinisa Mihajlovic nella scorsa stagione.

ROMAGNOLI ESENTATO DALL'UNDER 21Roma e Milan sono state accontentate: Alessio Romagnoli non prenderà parte all'amichevole di mercoledì prossimo, 12 agosto, dell'Italia under 21 in Ungheria. Lo rende noto un comunicato della Figc in cui si spiega che "la nazionale Under 21 si è radunata questa sera a Roma in vista dell'amichevole in programma mercoledì contro l'Ungheria. A riguardo, il calciatore Alessio Romagnoli, dopo aver raggiunto la squadra, è stato eccezionalmente esentato dalla trasferta per consentirgli di svolgere le visite mediche relative al suo trasferimento".

GALLIANI: "TUTTI SODDISFATTI"Poche parole per Adriano Galliani dopo la fumata bianca per Romagnoli: "La Roma è quotata in borsa. Dico solo che c'è soddisfazione da parte di tutti".

SABATINI: "ROMAGNOLI A DISPOSIZIONE DEL MILAN"Alessio Romagnoli è un giocatore del Milan. La conferma è arrivata dal ds della Roma Walter Sabatini: "L'accordo è stato raggiunto ma sarà formalizzato lunedì. Il giocatore non risponderà alla chiamata dell'Under 21 per effettuare le visite mediche. Sarà a disposizione del Milan". Operazione da 25 milioni di euro più bonus.

GALLIANI: "AL 99,8% E' FATTA"Accompagnando la figlia all'uscita dall'albergo di Forte dei Marmi dove ha incontrato Walter Sabatini, Adriano Galliani si è lasciato andare a un primo commento sulla trattativa per Alessio Romagnoli. "Al 99,8% è fatta", ha detto l'ad rossonero.

ROMAGNOLI, C'E' ANCHE IL PROCURATOREA Forte dei Marmi è arrivato anche il procuratore di Alesiso Romagoli, Sergio Berti. Segno che ormai la trattativa sta per chiudersi.

INCONTRO SABATINI-GALLIANI IN CORSO: LA FOTOWalter Sabatini è arrivato a Forte dei Marmi dove Adriano Galliani l'attendeva. Il summit per parlare del trasferimento di Romagnoli in rossonero può dunque considerarsi iniziato.