9 agosto 2015 Milan, mercato live: preso Romagnoli dalla Roma Sabatini conferma: "Farà le visite mediche poi ufficializzeremo". Ai giallorossi 25 milioni più bonus

ROMAGNOLI ESENTATO DALL'UNDER 21Roma e Milan sono state accontentate: Alessio Romagnoli non prenderà parte all'amichevole di mercoledì prossimo, 12 agosto, dell'Italia under 21 in Ungheria. Lo rende noto un comunicato della Figc in cui si spiega che "la nazionale Under 21 si è radunata questa sera a Roma in vista dell'amichevole in programma mercoledì contro l'Ungheria. A riguardo, il calciatore Alessio Romagnoli, dopo aver raggiunto la squadra, è stato eccezionalmente esentato dalla trasferta per consentirgli di svolgere le visite mediche relative al suo trasferimento".

GALLIANI: "TUTTI SODDISFATTI"Poche parole per Adriano Galliani dopo la fumata bianca per Romagnoli: "La Roma è quotata in borsa. Dico solo che c'è soddisfazione da parte di tutti".

SABATINI: "ROMAGNOLI A DISPOSIZIONE DEL MILAN"Alessio Romagnoli è un giocatore del Milan. La conferma è arrivata dal ds della Roma Walter Sabatini: "L'accordo è stato raggiunto ma sarà formalizzato lunedì. Il giocatore non risponderà alla chiamata dell'Under 21 per effettuare le visite mediche. Sarà a disposizione del Milan". Operazione da 25 milioni di euro più bonus.

GALLIANI: "AL 99,8% E' FATTA"Accompagnando la figlia all'uscita dall'albergo di Forte dei Marmi dove ha incontrato Walter Sabatini, Adriano Galliani si è lasciato andare a un primo commento sulla trattativa per Alessio Romagnoli. "Al 99,8% è fatta", ha detto l'ad rossonero.

ROMAGNOLI, C'E' ANCHE IL PROCURATOREA Forte dei Marmi è arrivato anche il procuratore di Alesiso Romagoli, Sergio Berti. Segno che ormai la trattativa sta per chiudersi.

INCONTRO SABATINI-GALLIANI IN CORSO: LA FOTOWalter Sabatini è arrivato a Forte dei Marmi dove Adriano Galliani l'attendeva. Il summit per parlare del trasferimento di Romagnoli in rossonero può dunque considerarsi iniziato.

PREZIOSI: "CERCI VUOLE RESTARE AL MILAN"Il presidente del Genoa Preziosi ha parlato di un'offerta del Genoa per Cerci, rifiutata: "L'abbiamo chiesto, ma lui vuole rimanere al Milan, almeno fino a gennaio. Suso? Penso voglia andare in Spagna. Volevamo Niang ma non prendiamo più giocatore in prestito senza avere il diritto di riscatto".

ROMAGNOLI: ATTESA PER LA FUMATA BIANCARaggiunto l'accordo con l'agente ieri, Adriano Galliani è pronto a chiudere oggi con la Roma per Romagnoli, il difensore mancino che Mihajlovic chiede a gran voce. A Forte dei Marmi è atteso Walter Sabatini, ds giallorosso, che incontrerà l'ad rossonero per limare gli ultimi dettagli e arrivare all'attesa fumata bianca. Resta da capire a che cifra si possa chiudere l'affare. Il Milan, lo ripete da settimane, offre 25 milioni e "non un euro di più". La Roma vorrebbe almeno spingersi fino a quota 28. Una forbice di tre milioni che non dovrebbe mettere in discussione l'affare.

SORIANO NOME CALDO PER IL CENTROCAMPOOltre a Romagnoli, Mihajlovic potrebbe ottenere un altro suo fedelissimo. Soriano, scrive Tuttosport, ha scalato posizioni nelle ultime ore complice anche la difficoltà ad arrivare a Witsel. L'italo-tedesco piace al tecnico rossonero e ha un costo limitato, circa 14 milioni. Nelle prossime ore è attesa l'accelerata decisiva.

CERCI RESTA, HONDA PARTE?Con Sergio Berti, agente di Alessio Romagnoli ma anche di Alessio Cerci, Adriano Galliani ha parlato anche del futuro dell'esterno ex Torino e Atletico Madrid. L'infortunio di Niang, unito a qualche prova tutto sommato non negativa, ha infatti convinto il Milan a dare a Cerci un'altra chance e a puntare su di lui anche in questa stagione. Sulla trequarti, semmai, sono altri giocatori a poter finire nella lista dei partenti: su tutti Honda, con un accenno di mal di pancia, ma anche Suso e, in caso di offerta interessante, anche Menez.

THIAGO SILVA A GALLIANI: "LASCIA STARE IBRA, DEVE RESTARE AL PSG"Thiago Silva si muove per... Ibrahimovic. Il difensore del Psg ex Milan lancia infatti un messaggio ad Adriano Galliani: "Ibrahimovic deve restare al Psg. Zlatan ha ancora un anno di contratto, quindi deve restare con noi perché è un giocatore troppo importante - ha detto il brasiliano a foot01.com - Per una squadra come il Psg, la sua presenza è fondamentale. Parlerò con Galliani affinché lo lasci tranquillo".

ROMAGNOLI: GALLIANI VEDE L'AGENTE A FORTE DEI MARMIVia alle operazioni per Romagnoli a Forte dei Marmi. L'ad del Milan Adriano Galliani ha incontrato l'agente del difensore Sergio Berti: le due parti avrebbero trovato un accordo di massima. Si parla di un quinquennale a 1,5 milioni a stagione. A Forte dei Marmi tra stasera e domani è atteso il ds della Roma Walter Sabatini.

BOATENG E MAHER, I NOMI NUOVISecondo il Corriere dello Sport, sul fronte Milan potrebbe riapparire il nome di Kevin Prince Boateng, già accostato ai rossoneri qualche settimana fa. Negli ultimi giorni è saltata la trattativa tra il ghanese e lo Sporting Lisbona (per questioni legate ai diritti di immagine): il giocatore è così ancora alla ricerca di una nuova squadra. L'altro nome nuovo è quello di Adam Maher del Psv. Nel 2013 gli olandesi lo avevano pagato 8 milioni: oggi ne vale 25.

TORNA DI MODA SORIANOIl Milan insiste per Witsel, ma lo Zenit non abbassa le pretese da 35 milioni. Così in via Aldo Rossi stanno studiando delle alternative. In primis, quella di Soriano che Sinisa Mihajlovic ha già allenato alla Sampdoria, come successo con Romagnoli.