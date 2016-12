18 luglio 2015 Milan, mercato live: Pranzo Galliani-Preziosi, Niang e Suso nel mirino Il presidente dei rossoblù vuole lʼattaccante e il fantasista spagnolo

L'AGENTE DI NIANG: "RESTA AL MILAN"Nessun nuovo prestito al Genoa. È perentorio l'agente di Niang, intervistato da calcionews24.com, nello smorzare le voci che voglio l'attaccante di nuovo vicino ai rossoblù: "Possibile prestito al Genoa? No. Resta al Milan al 100%. Ci sono tanti rumors nelle sessioni di mercato, ma tutti sanno perché ha rinnovato con il Milan: il prestito al Genoa è stato un successo, il presente si chiama Milan. Dopo l'operazione di maggio, M'baye non è andato in vacanza: ha fatto tutto per essere in forma e pronto per l'inizio della preparazione estiva. Tutto è ok, lavora duro come il resto della squadra e vuole dimostrare che il Milan ha ragione nel puntare su di lui. Certamente, ha attratto l'interesse di diversi club italiani, inglesi e francesi: è lusinghiero ciò, ma la situazione è chiara".

INCONTRO GALLIANI-PREZIOSI: NIANG E SUSO GLI ARGOMENTIAdriano Galliani ha incontrato quest'oggi il presidente del Genoa Enrico Preziosi a pranzo. I due hanno chiarito la vicenda Bertolacci e il presidente rossoblù ha chiesto Niang in prestito, già avuto in Liguria per sei mesi nella scorsa stagione. Sul taccuino di Preziosi c'è anche Suso, che sta colpendo in positivo Sinisa Mihajlovic.

L'EMPOLI SU ALBERTAZZIL'Empoli continua a lavorare per un difensore centrale. I toscani hanno mosso i primi passi per arrivare ad Albertazzi del Milan.

CERCI PIACE A GASPERINIPotrebbe esserci il Genoa nel futuro di Alessio Cerci. L'esterno d'attacco piace molto a Gasperini e potrebbe lasciare il Milan viste le scarse possibilità di impiego nel modulo studiato da Mihajlovic.

ASTORI ALTERNATIVA A ROMAGNOLIIl Milan non giocherà al rialzo per Alessio Romagnoli, Galliani è stato chiaro e sopra ai 25 milioni offerti alla Roma non salirà. Tra le alternative, secondo Tuttosport, spunta anche Davide Astori, ex giallorosso di proprietà del Cagliari.

VISITE MEDICHE PER JUAN MAURIE' arrivato a Milanello Juan Alberto Mauri, il fratello di José Mauri, approdato a parametro zero dal Parma. Il giocatore classe 1988 arriva in Italia dal Tiro Federal, squadra argentina di terza divisione. Il giocatore sta sostenendo le visite mediche ed è pronto a firmare un contratto di 4 anni: a Milanello Mihajlovic potrà valutare da vicino il suo profilo prima di definire la sua cessione in prestito.

ALEX IN TURCHIA DA ETO'OIn attesa di chiudere per un centrale difensivo, il Milan sta valutando la possibilità di lasciar partire Alex. Il brasiliano, scrive la Stampa, è finito nel mirino dell'Antalyaspor, squadra turca che ha da poco messo sotto contratto Samuel Eto'o.

OGGI ARRIVA LUIZ ADRIANOOggi è il giorno di Luiz Adriano. Il brasiliano è infatti atteso oggi a Milanello per unirsi alla squadra. Non parteciperà alla trasferta contro il Lione. Con lui saranno out anche Antonelli, Montolivo e Abate.

BISOGNA PENSARE ALLE CESSIONIIndipendentemente dall'arrivo di Ibrahimovic, il Milan deve pensare anche a sfoltire l'attacco. El Shaarawy è stato ceduto, ma il mercato riserva sempre altre sorprese. Sinisa Mihajlovic sta valutando tutti gli altri elementi del reparto. Almeno tre le cessioni tra Matri, Niang, Menez, Cerci, Honda, Suso e Verdi.

CONTINUA IL SOGNO IBRAHIMOVICSe è vero che il Milan è alla continua ricerca di un difensore (la Roma ha rifiutato, qualche giorno fa, 25 milioni per Romagnoli) e di un centrocampista, c'è da dire che Adriano Galliani non ha mai perso di vista Ibrahimovic. In via Aldo Rossi aspettano che sia il giocatore a rompere con il Psg. Da parte sua, il club francese farà partire l'attaccante solo quando avrà trovato un sostituto.

MODIC TRA LUGANO E LIVORNOIl giovane Andrej Modic, centrocampista bosniaco classe 1996, è conteso da Lugano e Livorno. I toscani sembrano essere passati in vantaggio, ma il giocatore è tentato di andare alla corte di Zeman.