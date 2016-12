15 luglio 2015 Milan, mercato live: non si molla Romagnoli, piace Savic DallʼInghilterra: i rossoneri contattano Kolarov

IL BOLOGNA VUOLE NOCERINOAntonio Nocerino nel mirino del Bologna: il centrocampista rossonero, rientrato dal prestito al Parma, è infatti la nuova idea della squadra rossoblù per rinforzare il centrocampo.

SONDAGGIO PER KOLAROV: IL SERBO PRENDE TEMPOSecondo quanto riferisce il The Sun, il terzino sinistro del Manchester City, Aleksandar Kolarov avrebbe preso tempo di fronte a un'offerta arrivata dal Milan: il giocatore serbo, che ha un contratto con i Citizens fino al 2018, vorrebbe infatti rimanere ancora nel club inglese. Per il momento almeno, in attesa di capire quali siano le intenzione del tecnico del City Pellegrini.

SAVIC ALTERNATIVA A ROMAGNOLIIl Milan non molla di certo Romagnoli ma valuta anche piste alternative vista la non volontà - attuale - della Roma di abbassare le pretese per il centrale. Tra queste la più forte è quella di Savic, difensore montenegrino della Fiorentina molto apprezzato da Mihajlovic.

ROMAGNOLI, ALTRO RILANCIO?Nel dentro o fuori con cui Galliani si presenterà dalla Roma per Romagnoli potrebbe esserci una nuova offerta al rialzo dei rossoneri che, a questo punto, potrebbero avvicinarsi sensibilmente ai 30 milioni richiesti dai giallorossi. Non si mollano, intanto, le altre piste: Maksimovic, come detto, o Savic

MAKSIMOVIC: I DETTAGLILa brusca frenata per Romagnoli lancia una nuova idea in casa Milan per la difesa. Secondo quanto riferito da Cherubini durante "Calcio Mercato" su Premium Sport, i rossoneri sarebbero pronti a virare su Maksimovic del Torino. Dopo il no all'offerta da 25 milioni per Romagnoli, mercoledì Galliani manderà un messaggio chiaro alla Roma: prendere o lasciare.

DALL'INGHILTERRA: KOLAROV RIFIUTA IL MILANClamorosa indiscrezione dall'Inghilterra: secondo il tabloid Manchester Evening News, il Milan avrebbe fatto un'offerta ad Aleksandar Kolarov, ma il terzino serbo, che ha da poco rinnovato fino al 2018 con il City, ha detto no.

GALLIANI: "WITSEL? NO, CERCHIAMO SOLO UN DIFENSORE CENTRALE"A chi gli domandava di Witsel, Adriano Galliani ha così replicato: "No basta, l'unico obiettivo è un difensore centrale". Poi l'ad rossonero ha elogiato il classe '96 Davide Calabria. "E' l'unico della Primavera promosso in prima squadra, e' forte. Ed e' forte anche Rodrigo Ely, magari in difesa giochiamo con loro...".

GALLIANI: "ROMAGNOLI? OFFRENDO COSI' POCO...""Offrendo così poco, cosa ci puoi fare...". Adriano Galliani ha ironizzato sull'offerta rossonera da 25 milioni di euro per Alessio Romagnoli, respinta dalla Roma, lasciando poi le porte aperte a Zlatan Ibrahimovic. "Aspettiamo gli eventi, Ibra è l'unico con licenza di uccidere", ha sorriso Galliani, in tribuna allo stadio di Solbiate Arno per assistere all'amichevole del Milan con il Legnano.

ZENIT: "NESSUNA OFFERTA PER WITSEL"Lo Zenit è stato chiaro: "Su Witsel voglio essere molto chiaro. A oggi non è arrivata alcuna proposta ufficiale per lui, né dal Milan nè del Psg. Ogni giorno sento di club pronti ad acquistarlo, ma per il momento si tratta solo di rumors", le parole di Henk van Stee, dirigente del club russo a Tuttomercatoweb.

MILAN, 25 MLN PER ROMAGNOLI: LA ROMA DICE NOIl Milan ha fatto l'ultima offerta: 25 milioni. Di più non si può. Ma la Roma ha detto no e così per il momento Romagnoli non vestirà la maglia rossonera. Rilancio importante che, come riporta Milan Channel, "è ritenuta assolutamente adeguata per un talento italiano di venti anni". Il problema - ha continuato il canale ufficiale del club - "è che la Roma è sovrana sul giocatore e legittimamente ha deciso di rifiutare un'offerta arrivata a una cifra che qualunque operatore di mercato ritiene adeguata e sufficiente per chiudere l'affare".

IBRA, MINO RAIOLA CONTINUA LA MEDIAZIONEMino Raiola continua a mediare con il Psg per liberare Zlatan Ibrahimovic. Sono giorni decisivi per il futuro dell'attaccante svedese. Il Milan attende fiducioso un segnale del procuratore del giocatore. Anche perché è Silvio Berlusconi in persona a rivolere a Milanello Ibrahimovic. Sarebbe un regalo importante per Sinisa Mihajlovic.

LITE GALLIANI-PREZIOSIAndrea Bertolacci ha messo in crisi un'amicizia, quella tra Adriano Galliani ed Enrico Preziosi. E' lo stesso presidente del Genoa a raccontarlo: "Si è sentito tradito perché è andato prima alla Roma. Ma se avrà voglia gli spiegherò tutto con calma. Se la nostra è una vera amicizia le cose si ricomporranno, altrimenti vorrà dire che non era tale".

ROMAGNOLI, ALTRO RILANCIONuovo rilancio per Romagnoli. Il Milan ha alzato l'offerta fino a 23 milioni di euro più bonus, ma la Roma non vuole abbassare la pretesa di 30 milioni. Intanto il giocatore partirà per la tournèe in Australia con la squadra di Rudi Garcia.

BERLUSCONI AI TIFOSI: "PRENDO IBRA? SE VIENE CERTO!"Ibra al Milan? I tifosi rossoneri sognano il ritorno dello svedese e tra questi c'è anche, ovviamente, il presidente Berlusconi. In visita all'Expo, il patron rossonero ha così risposto a un tifoso che chiedeva notizie sull'attaccante del Psg: "Lo prende Ibra?. "Se viene, certo!". Niente di particolarmente diverso, a dire il vero, da quanto già detto nel giorno del raduno della squadra ma pur sempre un indizio che lascia trasparire come l'attenzione del club è sempre alta.

EL SHAARAWY: "FELICE E SERENO"Prime parole di Stephan El Shaarawy dopo le visite mediche per il Monaco. "Devo ancora realizzare perché ho dovuto prendere una decisione in 24 ore e non è stato semplice. Avevo bisogno di provare una nuova esperienza e penso che questa possa essere la scelta giusta", ha detto a Premium Sport.

VILLARREAL E SIVIGLIA SU SUSOLa Spagna chiama, ma Suso per ora non risponde. Sul trequartista del Milan c'è l'interesse di Villarreal e Siviglia, ma per il momento il giocatore è deciso a giocare le proprie carte con Mihajlovic dietro le due punte. Vista l'ampia rosa rossonera e la necessità di scendere a 25 giocatori, però, non sono esclusi degli sviluppi.