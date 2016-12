11 agosto 2015 Milan, mercato live: nessuna offerta per Honda Paletta verso lʼAtalanta. Raiola smentisce i quotidiani turchi

RAIOLA SMENTISCE I TURCHIContattato dalla Gazzetta dello Sport, Mino Raiola ha smentito le parole riportate dal sito turco Fotomac circa l'offerta del Galatasaray su Ibrahimovic. Anzi, ha smentito di aver parlato coi giornalisti turchi.

MILAN CHANNEL SMENTISCE "NESSUNA OFFERTA PER HONDA" Se anche in Premier League (si era parlato di Tottenham) qualcuno fosse interessato ad Honda, il Milan non ha ricevuto nessuna offerta e, comunque, il giapponese non si muoverà da Milano. E' direttamente Milan Channel a smentire qualsiasi trattativa sul trequartista, mentre nei prossimi giorni, ha affermato sempre il canale tematico rossonero, potrebbero partire in tre: Verdi, Agazzi e Zaccardo.

SUSO RESTA PER "SOSTITUIRE" NIANG Il crac di Niang, operato al piede destro e fuori per circa tre mesi, ha convinto il Milan e Mihajlovic a bloccare Suso almeno fino a gennaio. Il giocatore spagnolo quindi è stato tolto dal mercato e potrà giocarsi una nuova chance in rossonero.

RAIOLA: "IL GALA VUOLE IBRAHIMOVIC"Quello del Galatasaray per Ibrahimovic è più di un semplice interesse. Lo conferma Mino Raiola, procuratore dello svedese, al sito turco Fotomac: "Sì, il Gala vuole prendere Ibra, ma non sono io che mi occupo di queste cose, è il Psg che deve trattare la sua eventuale partenza. Io ho ricevuto una proposta informale da parte dei turchi, così ho parlato con loro per conoscerli meglio. Ma per ora non c'è altro".

CLIMA DI FIDUCIA PER IBRAHIMOVIC C'è un clima di fiducia intorno a Zlantan Ibrahimovic. Per il momento non sono previste mosse da parte dei rossoneri e tantomento da parte del Psg. I rossoneri sono comunque convinti di porter riportare lo svedese a Milano.

HONDA VERSO IL TOTTENHAMKeisuke Honda in partenza. Per il giapponese del Milan la pista più calda è quella che porta alla Premier League. Per ora c'è l'offerta concreta del Tottenham.

PALETTA: FUMATA BIANCA CON L'ATALANTAPotrebbe arrivare anche nelle prossime ore l'ok definitvo per il passaggio di Paletta dal Milan all'Atalanta. Per lui c'è anche un'offerta da parte del Bologna.

PER AGAZZI UN'OFFERTA INGLESECome riferito da Milan Channel, Micheal Agazzi ha ricevuto un'offerta dall'Inghilttera: il Middlesbrough (seconda divisione inglese) vuole provare a convincere il portiere che però preferirebbe andare in Spagna, accettando le avances del Malaga.



ASCOLI, ENTELLA E CROTONE SU PETAGNAFuturo lontano dal Milan per Andrea Petagna. Dopo le esperienze a Latina e Vicenza l'attaccante interessa ad Ascoli, Entella e Crotone. L'Ascoli è in vantaggio ma aspetta di sapere se sarà ripescata in Serie B



DOMANI L'ARRIVO DI ROMAGNOLIAlessio Romagnoli sarà domani mattina a Milano. Tutto pronto per il difensore rossonero che sosterrà poi le visite mediche di rito.

NIANG, OPERAZIONE RIUSCITAE' perfettamente riuscita l'operazione al piede destro. Lo ha comunicato il Milan con una nota: "Niang è stato sottoposto a intervento chirurgico dal professor Niek Van Dijk, assistito dal medico sociale del Milan dottor Stefano Mazzoni. L'operazione, perfettamente riuscita, è consistita in un'osteosintesi della frattura del quinto osso metatarsale del piede destro. E' previsto un controllo clinico e radiografico tra 6 settimane ove verrà stabilita la ripresa dell'attività sportiva con maggiore esattezza".

ROMAGNOLI ATTESO A MILANODopo aver trovato l'accordo a Forte dei Marmi, Alessio Romagnoli è atteso oggi a Milano. Domani il difensore, classe 1995, effettuerà le visite mediche. Sempre domani sono attese firma e ufficialità.