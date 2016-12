Milan, mercato live: Mihajlovic ha incontrato Soriano?

STAVOLTA NOCERINO PUO' PARTIRE Sono giorni importanti anche per il mercato in uscita. Nocerino è in stand by: sembrava potesse rimanere per volere di Sinisa Mihajlovic, ma nelle ultime ore si sono fatte avanti Sampdoria e Bologna.

AGENTE JOSE' MAURI: "MAI PARLATO DI PRESTITO"José Mauri potrebbe andare via in prestito per un anno. E' una notizia che sta circolando nelle ultime ore, ma il suo agente ha voluto chiarire la posizione del suo assistito a milannews.it: "Nessuno ci ha parlato di questa eventualità, che io sappia Mauri resta al Milan. Non ci sono state telefonate col Milan o con altri club, si allena per conquistare una maglia da titolare. È ovvio che non può subito essere il leader del centrocampo ma deve lavorare e migliorare tanto. Jose non è nemmeno al 50% della forma fisica, lui entra in condizione dopo settembre e poi non smette più fino al termine della stagione, sta ancora carburando. In merito alle voci ripeto, col Milan non si è parlato di mandarlo via in prestito, ha un ottimo rapporto con Mihajlovic e suda tutti i giorni per migliorarsi".