8 luglio 2015 Milan, mercato live: Mexes ha rinnovato per un anno A sorpresa è arrivata la firma con il difensore, ma non si molla Romagnoli

DAL MAROCCO: MASTOUR AL PSGDal Marocco sono sicuri: Mastour andrà al Psg per 7 milioni di euro. Sarebbe stato così raggiunto un accordo tra il Milan e la società francese per il giovane talento classe 1998.

MEXES HA RINNOVATOAC Milan comunica che Philippe Mexes ha prolungato il suo contratto al 30/06/2016 e sarà a Milanello sabato 11/07.

IBRAHIMOVIC, SEGNALI POSITIVINon c'è fretta, ma intanto arrivano nuovi segnali positivi per il ritorno di Zlatan Ibrahimovic. Il Milan attende fiducioso le mosse di mercato del Psg che sogna addirittura Cristiano Ronaldo. C'è stato un primo incontro con il presidente del Real Madrid Florentino Perez per sondare il terreno. E l'arrivo del portoghese sotto la Tour Eiffel liberebbe lo svedese, pronto a riabbracciare i rossoneri.

SOLO ROMAGNOLI PER LA DIFESAMihajlovic è stato chiaro e vuole solo Romagnoli per la difesa. Galliani sta cercando di accontentarlo, ma la trattativa con la Roma non è delle più semplici. La richiesta dei giallorossi per il giovane è di 30 milioni di euro, mentre il Milan è pronto ad arrivare sino a 20. Ballano dieci milioni, una distanza difficile da colmare in poco tempo. La trattativa può decollare da un momento all'altro perché l'idea è quella di avere l'ex Sampdoria già per le amichevoli in Cina.

J. MAURI HA SCELTO IL NUMERO 4José Mauri giocherà con il numero 4. E' questa la maglia scelta dall'ex Parma che avrebbe voluto la 8 del suo idolo Gattuso. Numero, però, già di Suso

"UN GIORNO T. SILVA POTREBBE TORNARE AL MILAN"MilanNews ha intervistato Paulo Tonietto, agente di Thiago Silva, che ha spiegato: “Un giorno Thiago potrebbe tornare al Fluminense, così come al Milan, gli piacerebbe, ma ad oggi non c'è la minima chance che possa cambiare club. In questo momento costa troppo, ha un contratto fino al 2018 e ha uno stipendio molto alto. Il Milan non potrebbe pagarlo perché ha una sua politica sugli ingaggi. Thiago Silva sta benissimo al Psg e difficilmente può cambiare squadra, anzi, non c'è la minima possibilità, troppo costoso per il Milan".

RAMI PRESENTATO A SIVIGLIA: "AL MILAN DUE ANNI MAGNIFICI"Il Sito ufficiale del Sivigilia riporta le dichiarazioni dell'ex difensore rossonero Adil Rami presentato oggi. Sul Milan, Adil ha dichiarato: "Porto grande rispetto al Club rossonero, lì ho trascorso due anni magnifici".

IBRA, IRROMPE IL REAL MADRIDDalla Spagna arriva una notizia che potrebbe sconvolgere il mercato del Milan. Il Real Madrid vuole Ibrahimovic. Lo riporta il quotidiano Sport: Florentino Perez avrebbe una strategia. Segnale del suo interesse concreto per lo svedese. Ibra rimane il grande sogno estivo del Milan. Durante la conferenza di presentazione di Sinisa Mihajlovic, lo stesso Silvio Berlusconi aveva aperto a un suo ritorno. Nel frattempo che l'interesse diventi realtà e si manifesti al mondo, Sport riporta di un'offerta del Real Madrid intorno ai 6 milioni al Psg per il cartellino e addirittura di una proposta di un triennale da 12 milioni netti a stagione all'attaccante.

CARPI-NAPOLI PER GABRIELC'è Gabriel in uscita. Il portiere brasiliano lascerà il Milan in prestito e secondo il Corriere della Sera potrebbe tornare al Carpi o andare a Napoli a fare il vice di Reina.

ASSALTO A GUNDOGANDalla Germania rimbalza il nome di Gundogan per il Milan, che prova a dare l'assalto al giocatore del Borussia Dortmund. Il centrocampista, che ha recentemente rinnovato fino al 2017, non è più a suo agio nel club tedesco ed è pronto a cambiare aria, ma per averlo ci vogliono circa 25 milioni di euro.

RAIOLA E' A PARIGIIn queste ore Mino Raiola si trova a Parigi. La presenza dell'agente di Ibrahimovic sotto la Tour Eiffel potrebbe essere un buon segno per il ritorno di Zlatan al Milan. Non è da escludere, infatti, che il procuratore incontrerà la dirigenza del Psg per trovare una soluzione.

MEXES, NIENTE RINNOVOIl Milan, d'accordo con Sinisa Mihajlovic, ha deciso di non rinnovare il contratto a Mexes. Ora i rossoneri sono alla ricerca di un forte difensore centrale: sfida tra Romagnoli e Laporte.

UFFICIALE: JOSE' MAURI FINO 2019José Mauri è ufficialmente un calciatore del Milan. Lo annuncia il club rossonero, rendendo noto che il centrocampista italo-argentino, che era svincolato, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2019.

LUIZ ADRIANO ARRIVA IL 13 LUGLIOLuiz Adriano arriverà a Milano per unirsi al resto del gruppo e cominciare la preparazione agli ordini di Mihajlovic il prossimo 13 luglio.

E' ARRIVATO JOSE' MAURIJosé Mauri è appena sbarcato a Milano. "Sono molto emozionato, mancano solo le visite mediche e poi la mia emozione sarà al 100%. Ho detto che avrei scelto solo il Boca o il Milan? No, il Boca tra 10-15 anni, come ha fatto Tevez. Il Milan, invece, perché è il club più titolato al mondo come la squadra argentina e perché in questo momento deve crescere come me. Ci aiuteremo a vicenda. Idolo? Gattuso. In generale, Mascherano. Se ho sentito Galliani? Mi aveva chiamato in Argentina e per me è stato molto importante. Io avevo già deciso, ma quell'episodio mi ha dato la spinta decisiva. Se sono pronto per il Milan? Io sono nato pronto, poi vedremo...", ha spiegato il giocatore da Linate. Oggi José Mauri farà le visite mediche, poi andrà a Casa Milan per la firma e successivamente a Milanello.

MASTOUR, C'E' ANCHE IL MONACONon c'è solo il Psg su Hachim Mastour, ma anche il Monaco. I due club francesi potrebbero arrivare ad offrire 6 milioni di euro per il talento rossonero classe 1998.