16 luglio 2015 Milan, mercato live: Il Chelsea piomba su Witsel Offerti 34 milioni di euro allo Zenit

MODIC TRA LUGANO E LIVORNOIl giovane Andrej Modic, centrocampista bosniaco classe 1996, è conteso da Lugano e Livorno. I toscani sembrano essere passati in vantaggio, ma il giocatore è tentato di andare alla corte di Zeman.

MENEZ-LIVERPOOL, NON CI SONO RISCONTRISecondo il Daily Express, il Liverpool potrebbe offrire 15 milioni di euro per Menez. In realtà non ci sono riscontri in merito alla possibile trattativa, anche perché i Reds sono impegnati nell'affare Benteke (che potrebbe costare oltre 40 milioni di euro).

GALLIANI: "ROMAGNOLI? 25 MILIONI SONO TANTI PER UN'OSTRICA""La nostra offerta per Romagnoli è immodificabile": lo ha chiarito l'ad del Milan Adriano Galliani all'ANSA smentendo i rumors di un rilancio da 25 milioni di euro a 30 milioni di euro bonus inclusi per il difensore della Roma. "La nostra offerta non cambia, se la Roma la accetta, bene. Altrimenti faremo altre valutazioni". "Romagnoli è interessante - ha aggiunto Galliani -, se possiamo accontentiamo il nostro allenatore. Ma mi e' piaciuta la sua battuta su fragole e ostriche: 25 milioni non valgono un'ostrica triplo zero ma sono tanti". Galliani non si è sbilanciato su eventuali alternative a Romagnoli come il difensore della Fiorentina Savic. "Vediamo, in quel ruolo numericamente siamo a posto con Alex, Mexes, Paletta Zapata e Ely: 5 centrali è il numero ideale", ha spiegato l'amministratore delegato del Milan, escludendo quindi aste al rialzo per il romanista, che interesserebbe anche ad altri club come l'Arsenal.

WITSEL, IL CHELSEA FA SUL SERIOIl Chelsea è sempre più vicino a Witsel, obiettivo del Milan per rinforzare il centrocampo. Roman Abramovich sarebbe pronto a presentare un'offerta da 34 milioni di euro per convincere lo Zenit a lasciare partite il talento belga.

SI INSISTE PER ROMAGNOLIAl di là delle resistenze della Roma, il Milan non molla la presa su Romagnoli. Soprattutto ora che i giallorossi si sono avvicinati a Dzeko. Il difensore classe 1995 è l'obiettivo numero uno di Mihajlovic e del club di via Aldo Rossi.

AG. SAVIC: "IL MILAN? GLI PIACEREBBE, MA NON DIPENDE DA LUI"A Stefan piacerebbe il Milan così come tutti i top club in Europa, ma per un trasferimento non dipende solo da lui. Vedremo in futuro cosa accadrà", ha spiegato Zarko Pelicic, procuratore di Savic, a milannews.it.

IL CHELSEA PIOMBA SU WITSELSi complica le rincorsa del Milan a Witsel. Il canale belga, RTBF, parla infatti di un interessamento del Chelsea per il centrocampista dello Zenit con Abramovich che sarebbe addirittura partito per la Russia per trattare direttamente con Alexander Valeryevich Dyukov, Presidente dello Zenit

ROMAGNOLI PIACE ALL'ARSENALNon solo il Milan su Alessio Romagnoli: il sito inglese Express.co.uk ha rilanciato la notizia che anche l'Arsenal ha messo gli occhi sul difensore della Roma. La dirigenza dei Gunners sta valutando una possibile offerta conscia del fatto che serviranno almeno 30 milioni per convincere la Roma.

IBRA PARTE PER NY COL PSGNell'attesa di conoscere il suo futuro, Zlatan Ibrahimovic è partito con il Psg per la tournèe in America a NY. Ecco la foto postata dal profilo twitter dei parigini

IN TURCHIA: IL GALA SOGNA IBRADalla Turchia rilanciano: il Galatasaray sogna Zlatan Ibrahimovic. I giallorossi vogliono lo svedese per rispondere al Fenerbahce che ha acquistato Nani e Van Persie. Il Milan, al momento, non sembra preoccupato dall'inserimento dei turchi che potrebbero virare su Mario Gomez e sfidare il Besiktas.

IL BOLOGNA VUOLE NOCERINOAntonio Nocerino nel mirino del Bologna: il centrocampista rossonero, rientrato dal prestito al Parma, è infatti la nuova idea della squadra rossoblù per rinforzare il centrocampo.

ROMAGNOLI, ALTRO RILANCIO?Nel dentro o fuori con cui Galliani si presenterà dalla Roma per Romagnoli potrebbe esserci una nuova offerta al rialzo dei rossoneri che, a questo punto, potrebbero avvicinarsi sensibilmente ai 30 milioni richiesti dai giallorossi. Non si mollano, intanto, le altre piste: Maksimovic, come detto, o Savic